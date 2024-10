Hamilton wijst naar Red Bull-trucje: "Innovaties horen bij de sport"

In Austin gaat het dit weekend veelvuldig over het trucje van Red Bull. De Oostenrijkse renstal gebruikte een systeem om de rijhoogte aan te passen, en dat zorgde voor veel kritiek. Lewis Hamilton maakt zich hier echter niet druk om en stelt dat het in de Formule 1 draait om innovaties.

Op donderdagochtend kwam naar buiten dat meerdere teams hadden geklaagd over een trucje van een ander team. Dit team bleek te beschikken over een systeem waarmee de rijhoogte kon worden aangepast, en dat deden ze mogelijk ook onder de parc fermé-regels. Al snel werd duidelijk dat het hier om Red Bull ging. Het team bevestigde dat ze het systeem gebruiken, maar dat ze dat niet deden om onder de parc fermé-regels de auto aan te passen.

Innovatie

Ook de FIA bevestigde dat ze niets illegaals hadden gevonden op de auto's. Wel werd er besloten om de controles aan te scherpen. Het trucje van Red Bull zorgde direct voor veel kritiek, en ook de coureurs waren kritisch. Mercedes-coureur Lewis Hamilton maakte zich er niet zo druk over in gesprek met Sky Sports: "In onze sport draait het om innovaties. Red Bull loopt daarin voorop en ze komen voortdurend met innovaties. Uiteindelijk kijken alle teams naar de regels en proberen ze daar zoveel mogelijk uit te halen, zelfs als het een beetje over het randje gaat."

Kampioenschappen

Hamilton denkt dan ook niet dat Red Bull er grote voordelen uit heeft gehaald. Hij vraagt zich wel af hoelang Red Bull al rondrijdt met dit systeem: "Ze zullen dit beter moeten gaan controleren, maar aan het einde van de dag heeft Red Bull gewoon beter werk geleverd. God weet hoelang ze dit al hadden en of ze er misschien kampioenschappen mee hebben gewonnen, misschien stopt dit nu. Ik denk niet dat dit het ding is dat ze gaat stoppen. Maar ik dat dat wij door moeten gaan met innoveren en te leiden in plaats van de achtervolging inzetten."