'Red Bull-talent stapt over naar Aston Martin'

Het Red Bull Junior Team wordt gezien als één van de beste opleidingsploegen van de autosport. Veel coureurs hebben vanuit hier de stap naar de Formule 1 weten te zetten, maar het is wel een harde leerschool. Jak Crawford was redelijk kritisch op zijn Red Bull-tijd, maar hij lijkt nu over te stappen naar Aston Martin.

Crawford was in de afgelopen drie jaar onderdeel van het Red Bull Junior Team. Het Amerikaanse talent reed vorig jaar in de Formule 2 en hij liet zelf weten dat hij afscheid zou gaan nemen van de opleidingsploeg van Red Bull. In de afgelopen weken keek hij terug op zijn tijd bij Red Bull, maar hij was wel redelijk kritisch op de harde werkwijze. De talenten moeten presteren, want anders twijfelt Helmut Marko er niet aan om zich uit te spreken.

Crawford rijdt ook dit jaar in de Formule 2. De Amerikaan blijft ook verbonden aan een Formule 1-team, volgens RACER stapt hij over naar de opleidingsploeg van Aston Martin. Bij RACER spreekt Crawford zich uit: "Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik heb nog nooit zoveel zin gehad in een jaartje racen. Het wordt ook druk, want ik ga met DAMS veel meer dingen doen om mij voor te bereiden. Voor het Formule 1-team ga ik ook veel simulatorwerk doen, dat wordt vast een goede ervaring. Hopelijk mag ik op een gegeven moment ook in een Formule 1-wagen gaan rijden."