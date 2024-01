Red Bull-talenten vrezen belletje van Marko: "Laatste wat je wil"

Helmut Marko staat bekend om zijn eerlijke, maar strenge uitspraken. De Red Bull-adviseur laat altijd weten wat hij van bepaalde zaken vindt, deze werkwijze gebruikt hij ook bij jonge coureurs. Jak Crawford werkte in de afgelopen jaren samen met Marko en hij spreekt van gevreesde telefoontjes van Marko.

Marko is bij Red Bull ook verantwoordelijk voor de opleidingsploeg. De ervaren Oostenrijker geeft jong talent vaak een kans, maar hij is wel zeer streng. Als een Red Bull-talent niet presteert, dan kan hij zomaar hij de opleidingsploeg worden gezet. Marko verwacht veel van zijn coureurs en als het niet goed gaat, dan steekt hij zijn ergernis niet onder stoelen of banken. Zijn werkwijze heeft wel succes, want veel talenten hebben de stap naar de Formule 1 gezet.

De Amerikaanse coureur Jak Crawford was in de afgelopen jaren onderdeel van het Red Bull Junior Team. Sinds dit jaar is hij geen Red Bull-talent meer, maar hij heeft wel nog steeds een Formule 2-zitje. In gesprek met RACER stelt Crawford dat Marko veel vertrouwen heeft in zijn talenten, maar dat de coureurs wel moeten presteren: "Het laatste wat je wil, is een slecht weekend, gevolgd door een telefoontje van Marko. Hij zegt dan dat je naar hem toe moet komen. Hij is extreem druk, dus meestal moet je op hem wachten. Dan komt hij op je af lopen en dan vraagt hij met een diepe stem wat er is gebeurd."