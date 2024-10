Haas vertelde Ocon niets over Toyota-deal

Het team van Haas sloot vorige week een grote deal met Toyota. De Japanse renstal wordt de technische partner van dat team, en daar zijn ze blij mee. Esteban Ocon was echter niet op de hoogte van de komst van Toyota naar zijn werkgever voor komend seizoen.

Het team van Haas is bezig met een positief jaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal presteert zeer stabiel en staat momenteel op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. De deal met Toyota gaat niet over zaken als krachtbronnen, maar het kan ze wel naar voren gaan pushen. Dit weekend in Austin zijn de eerste signalen van de samenwerking zichtbaar door middel van sponsorstickers.

Toyota stapt nu aan het einde van het seizoen in, dus de grootste gevolgen zijn waarschijnlijk volgend jaar pas zichtbaar. Haas beschikt dan echter over een volledig nieuwe line-up. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen gaan het team verlaten, en ze worden vervangen door Oliver Bearman en Esteban Ocon. Bearman is dit jaar al betrokken bij het team, en Ocon komt na dit jaar over van Alpine.

Geen beloftes

Ocon was echter niet op de hoogte van de samenwerking met Toyota, zo verklapt teambaas Ayao Komatsu. De Japanner legt uit waarom ze Ocon niets vertelde en hij wordt geciteerd door PlanetF1: "Ik heb tegen hem gezegd dat we een ontwikkelingsplan hebben om dit team voorwaarts te helpen. Maar op het moment dat we de deal met Esteban afmaakten, dat was rond Oostenrijk, was het te vroeg om hem iets te beloven. Ik wilde Esteban niet iets vertellen wat ik niet kon beloven. Ik wilde niet drie maanden tegen hem zeggen dat het niet was gelukt."

Visie

Volgens Komatsu wist Ocon wel dat Haas goede ideeën voor de toekomst had. De Japanner wilde Ocon simpelweg niet blij maken met een dode mus: "Hij tekende met het idee dat er een visie is om dit team naar voren te brengen. In plaats van dat ik hem specifiek iets ging uitleggen over dit technische partnership, heb ik hem verteld hoe we het team verder willen ontwikkelen. Toen was hij wel overstag."