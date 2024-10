McLaren spreekt Horner tegen over slechte gewoontes Ricciardo

Daniel Ricciardo was in de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. Hij werd door Red Bull aan de kant geschoven bij VCARB. Christian Horner stelde dat Ricciardo een aantal slechte gewoontes had opgepikt bij McLaren, maar volgens Tom Stallard klopt daar niets van.

Ricciardo werd na de race in Singapore aan de kant geschoven door Red Bull. Hij zal bij VCARB voor de rest van het seizoen worden vervangen door Liam Lawson. In de weken na Singapore werd de exit van Ricciardo veelvuldig besproken door de kopstukken van Red Bull. Red Bull-teambaas Christian Horner stelde dat Ricciardo niet meer dezelfde coureur was als toen hij wegging bij Red Bull.

Normaal

Volgens Horner had Ricciardo in zijn tijd bij McLaren een aantal gewoontes opgepikt die ze niet herkenden van zijn jaren bij Red Bull. Ricciardo's voormalig McLaren-engineer Tom Stallard kan zich daar niet in vinden. In de podcast Beyond the Grid wordt hij geconfronteerd met Horners woorden: "Ik zou eigenlijk zeggen dat Daniel de auto heel normaal bestuurde. Onze auto vereiste een aantal zeer specifieke acties, vooral rond het indraaien van de bocht. Hij had er moeite mee om zich aan te passen, want het had een zeer precieze timing van de coureur nodig en dat moet je snel doen."

Geen slechte gewoontes

Stallard kan zich dan ook niet vinden in de beweringen over slechte gewoontes. De huidige race-engineer van Oscar Piastri spreekt Horner tegen: "ik denk dus niet dat hij het team heeft verlaten met slechte gewoontes. Hij heeft het team geleerd door zijn rijgedrag op een bepaalde manier aan te passen om te proberen het beste uit onze auto te halen, en toen had Red Bull duidelijk het gevoel dat ze iets nodig hadden."