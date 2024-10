Norris vol vertrouwen naar Texas: "Ben er klaar voor"

Het Formule 1-circus keert na een 'herfststop' van vier weken aankomend weekend weer terug met de Grand Prix van Amerika. Het zal voor Lando Norris het begin moeten zijn van een eindsprint, want de Brit moet een achterstand van 52 punten goedmaken op titelrivaal Max Verstappen. Hij heeft zich in ieder geval goed voorbereid voor de race op COTA.

Lando Norris zal aankomend weekend maar één doel hebben: het winnen van de GP van Amerika. De Brit heeft nog altijd een achterstand van 52 punten op titelrivaal Max Verstappen, met nog slechts zes races te gaan in 2024. Hij zal dan ook maximaal moeten scoren de aankomende raceweekenden wil hij nog kansmaken op de wereldtitel, te beginnen met aankomend weekend op COTA. Het is wel een circuit waar Norris zich altijd goed voelt, want de Brit heeft vier keer geracet op het circuit in Texas en eindigde er telkens in de top acht. Hij kijkt dan ook erg uit naar het raceweekend in Amerika.

"Ik ga graag naar Austin. De sfeer is er altijd geweldig en ik vind het echt leuk om daar te racen, vooral met de coole Chrome-livery die we dit weekend hebben", vertelt de 24-jarige in een preview van McLaren. "Het is een geweldige race om het laatste deel van het seizoen te beginnen na een paar weken rust. Het is ook een sprintweekend, wat betekent dat er meer punten op de tafel liggen."

Om zich optimaal voor te bereiden op de de aankomende triple header heeft de man uit Bristol veel tijd doorgebracht op de simulator. "Ik heb wat tijd doorgebracht in het MTC [McLaren Technology Center, red.] op de sim om me voor te bereiden op de aankomende triple header. De komende twee maanden worden ongelooflijk druk, maar ook spannend. Ik ben er klaar voor om weer in de auto te stappen, dus laten we Texas laten zien wat we kunnen", besluit Norris.