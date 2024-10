McLaren kiest voor opvallende kleurstelling voor Austin

Ook het team van McLaren rijdt aankomend weekend in Austin met een aangepaste livery. De koploper in het constructeurskampioenschap heeft ervoor gekozen om een eerdere speciale kleurstelling nieuw leven in te blazen. De wagens zijn aankomend weekend namelijk weer chroom.

McLaren heeft ervoor gekozen om in samenwerking met sponsor Chrome een speciale livery te introduceren voor Austin. Op het Circuit of the Americas zullen Lando Norris en Oscar Piastri gaan rijden met de livery. Vorig jaar reed McLaren in Silverstone rond met een vergelijkbare kleurstelling. McLaren is niet het enige team dat kiest voor een afwijkende kleurstelling, eerder vandaag presenteerde ook Haas en Alpine speciale liveries.