Alpine onthult Indiana Jones-livery voor Austin

Het team van Alpine rijdt aankomend weekend in Austin met een zeer speciale livery. Voor één weekend nemen ze afscheid van de gebruikelijke blauwe kleur. Alpine eert in Austin Indiana Jones en Esteban Ocon en Pierre Gasly rijden daar rond in een oranjekleurige wagen.

In samenwerking met Xbox heeft Alpine een speciale livery ontwikkeld voor de Amerikaanse Grand Prix. Vrijwel de hele wagen is voorzien van een soort zandachtige kleur. Volgens Alpine is het een eerbetoon aan het bekend filmpersonage Indiana Jones. Deze livery dient als een soort promotiestunt voor de nieuwe game 'Indiana Jones and the Great Circle.' Eerder dit jaar reed Alpine in Spa ook al met een filmische kleurstelling.

Net als in Spa zullen Ocon en Gasly worden gehuld in speciale racepakken. Volgens Alpine is op deze racepakken een soort wereldkaart te zien. Het team omschrijft de kleur van de auto zelf als 'sunset orange'. Het team hintte al een paar dagen op deze kleurstelling met opvallende foto's van een vrachtwagen die langs kenmerkende Amerikaanse herkenningspunten reed. In de video op de livery te onthullen is deze truck weer te zien.