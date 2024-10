Verstappen is niet bezig met opties voor 2026

In de afgelopen maanden ging het veelvuldig over de toekomst van Max Verstappen. Hij beschikt over een langlopend Red Bull-contract, maar er liggen kapers op de kust. Verstappen wil daar nu niet aandenken en hij stelt dat Red Bull momenteel al genoeg andere zorgen heeft.

Verstappen werd dit jaar regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte veelvuldig met Verstappen, en de kans is aanwezig dat hij dit volgend jaar weer gaat doen met het oog op 2026. Ook Aston Martin-teambaas Mike Krack toonde interesse in Verstappen. Hij stelde dat de deur voor de Nederlander altijd open zal staan bij Aston Martin.

Zorgen

Verstappen weet zelf ook wel dat er opties zijn voor 2026. Maar hij lijkt daar niet aan te willen denken. In een interview met Motorsport.com wordt gesteld dat hij overal heen lijkt te kunnen gaan: "Ja, ik weet natuurlijk dat het kan, maar ik ben er niet zo heel veel mee bezig op dit moment. Ik denk dat ik momenteel al genoeg zorgen heb over andere dingen die we beter willen doen."

Leven niet veranderen

Verstappen leeft in het nu, en hij lijkt zich niet te focussen op de toekomst. De drievoudig wereldkampioen gaat verder met zijn betoog: "Wat er in de toekomst gebeurt, laat ik gewoon lekker zijn gang gaan. We zien vanzelf waar het op eindigt. En dat is het eigenlijk ook wel. Ik ben er op dit moment niet zoveel mee bezig om eerlijk te zijn." Alle teams lijken de deuren voor Verstappen zolang mogelijk open te houden, maar dat maakt hem niets uit: "Maar ik heb ook zoiets van 'als het niet zo is, dan is het niet zo'. Het gaat mijn leven niet veranderen."