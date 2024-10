Horner gaf Lawson vorig jaar zekerheid over zitje

Liam Lawson staat aankomend weekend aan de start in Austin. De Nieuw-Zeelander vervangt Daniel Ricciardo voor de rest van het seizoen. Deze kans komt niet als een verrassing voor Lawson, hij stelt dat Red Bull-teambaas Christian Horner hem dit vorig jaar al had beloofd.

Lawson mag het seizoen afmaken voor VCARB. Vorig jaar nam hij ook al plaats achter het stuur van een bolide van het team. Toen moest hij uit het niets invallen toen Daniel Ricciardo geblesseerd raakte aan zijn hand. Dit jaar mag hij invallen, omdat Ricciardo's resultaten tegenvielen. De Australiër kon niet schitteren, en hij werd na de Grand Prix van Singapore aan de kant geschoven.

Horner

Lawson wist al geruime tijd dat hij een kans zou krijgen. De Nieuw-Zeelandse coureur wijst in de F1 Nation Podcast naar een gesprek met Red Bull-teambaas Horner: "Het idee dat ik op enig moment weer in zou stappen, is iets waar Christian me vorig jaar al over vertelde op het moment dat ik voor het laatst uit de auto stapte. Hij zei me onder andere 'ik geef je mijn woord, ik zorg ervoor dat je volgend jaar weer in de auto zit.' Ik wist dus al dat dit de bedoeling was en dat er over is gesproken."

Bakoe

Lawson moest lang wachten op een nieuwe kans, en dat was niet altijd even makkelijk. De Nieuw-Zeelander is er goudeerlijk over: "Je wil niet afhankelijk zijn van iemands ondergang, maar ik wil wel zelf een racekans krijgen. Het was niet in beton gegoten waar het zou gebeuren en wanneer, het was meer zo van dat ik binnen twaalf maanden een zitje zou krijgen, alleen wisten ze nog niet waar." Lawson hoorde relatief vroeg dat hij weer een kans zou krijgen: "Het was in Bakoe dat Christian me vertelde dat ik in zou stappen."