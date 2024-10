Antonelli ziet gelijkenissen met rijstijl Hamilton

Andrea Kimi Antonelli is bezig met de voorbereidingen op zijn debuutseizoen. Hij volgt volgend jaar Lewis Hamilton op bij Mercedes, en de verwachtingen zijn hoog. Antonelli probeert nu veel te leren van Hamilton, en hij stelt dat hun rijstijlen vergelijkbaar zijn.

De jonge Antonelli maakt volgend jaar zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. De Italiaanse coureur wordt gezien als een toptalent, maar hij weet dit seizoen nog niet te schitteren in de Formule 2. Toch durft Mercedes het met hem aan in de koningsklasse. In Monza reed hij zijn eerste vrije training, maar parkeerde hij zijn bolide in de bandenstapel. Het was een pijnlijk moment, maar bij Mercedes hebben ze alsnog heel veel vertrouwen in hem.

Leerproces

Antonelli is nu vooral bezig met de voorbereidingen op zijn debuut. De Italiaan kan nu nog dingen leren van Hamilton. Op het Festival dello Sport, dat wordt georganiseerd door La Gazzetta dello Sport, legt Antonelli uit dat hij een goede band heeft met Hamilton: "We praten met elkaar tijdens de raceweekenden en ik moet zeggen dat hij een geweldige persoonlijkheid is, hij is erg bescheiden. In Singapore heb ik bijvoorbeeld van hem geleerd hoe hij de race aanpakt, de informatie die hij naar het team doorspeelt over de staat van de auto en de banden. Ik kijk ernaar uit om terug te gaan naar het circuit om te blijven observeren en leren, zodat ik klaar ben voor volgend jaar."

Rijstijl

Antonelli kan alles goed in zich opnemen. Hij ziet op welke manier Hamilton een race ingaat, en het is hem opgevallen dat de rijstijl van de Brit overeenkomt met zijn eigen rijstijl. Hij legt deze ontdekking uit tijdens het festival: "Lewis is een coureur die graag rijdt in een auto die een sterke voorkant heeft. Hij houdt er dus niet van als een auto onderstuur heeft, en dat is ook iets waar ik van houd."