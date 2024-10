Wolff gaat Hamilton missen: "Zal altijd deel uitmaken van onze familie"

Het team van Mercedes neemt na dit jaar afscheid van Lewis Hamilton. De Brit stapt over naar Ferrari, en hij wordt opgevolgd door Andrea Kimi Antonelli. Toto Wolff gaat Hamilton enorm missen, maar hij stelt dat Antonelli absoluut de juiste keuze is voor zijn team.

Hamilton rijdt sinds 2013 voor het team van Mercedes. Bij het team wist hij veel successen te boeken, en won hij zes wereldtitels. De zevenvoudig wereldkampioen heeft toch besloten om over te stappen naar Ferrari. Voor Toto Wolff is dit een pijnlijk moment, want zijn band met Hamilton was altijd heel erg goed. Toch wordt Hamilton vanaf volgend jaar een directe concurrent van Wolff en Mercedes.

Wolff geeft toe dat hij Hamilton enorm gaat missen. De Oostenrijker probeert echter wel professioneel naar de zaak te kijken in gesprek met Motorsport.com: "We hebben een geweldige tijd gehad met Lewis in de afgelopen twaalf jaar. Hij zal altijd deel uitmaken van de familie. Maar als concurrent, als we hem volgend jaar proberen te verslaan, is het duidelijk dat de komst van Kimi naast George momentum met zich meebrengt, plus jeugd en frisheid. Je voelt de glimlach in je organisatie als je een 18-jarige in de auto hebt. Dat gezegd hebbende, zullen er momenten zijn waar de ervaring van Lewis het team ten goede zou zijn gekomen. Kimi krijgt een steile leercurve voor zijn kiezen, maar dit was absoluut de juiste keuze voor het team en niemand zou het anders hebben gedaan."