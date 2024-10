FIA-president duidelijk: 24 races momenteel de limiet voor ons

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft aangegeven dat 24 races in een seizoen voor de mondiale autosportbond momenteel het maximale is. Hij verwacht ook niet dat de FOM meer races zal gaan toevoegen aan de kalender, al zouden ze dat volgens het Concorde Verdrag wel mogen doen.

De Formule 1-kalender is de laatste jaren flink uitgebreid. In 2022 werd er een recordaantal van 23 races afgewerkt, maar dat record werd in 2024 alweer aangescherpt. Dit jaar werkt de koningsklasse van de autosport voor het eerst in haar geschiedenis een seizoen af die bestaat uit 24 Grands Prix. Lange tijd gingen er zelfs geruchten rond dat de kalender de komende jaren nog verder zou worden uitgebreid, aangezien er veel landen en steden zijn die een F1-race zouden willen organiseren. Bovendien mogen er volgens het huidige Concorde Verdrag ook 25 Grands Prix per jaar georganiseerd worden.

Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem is er met 24 Grands Prix een grens bereikt voor de mondiale autosportfederatie. "We kunnen er niet meer bij hebben, logistiek gezien. Als er wel meer bij komen, dan moeten we met twee teams gaan werken", verklaart Ben Sulayem tegenover Motorsport.com. Hij vraagt zich ook af of de F1-coureurs en -teams een aantal van 25 races per jaar aan zouden kunnen. "Kunnen de coureurs dat aan? Ik zou dat wel graag willen weten. Laten we verstandig blijven als het hierom gaat. Zouden de rijders dat fysiek en mentaal kunnen hebben? Dat is iets wat ik aan de coureurs zou vragen. Maar kunnen de teams het ook aan? Wat de FIA aangaat, kunnen we dan niet meer met één team werken. We zouden dan moeten gaan rouleren met twee teams."

"FOM is verstandig op dat vlak"

De FIA-president denkt ook niet dat de Formula One Group (FOM), die de F1-kalender samenstelt, meer races wil toevoegen aan het schema. Ben Sulayem geeft aan dat hij nooit wat gehoord heeft van de FOM. "FOM is verstandig op dat vlak. Ze zijn nooit bij me teruggekomen met de mededeling dat ze meer races op de kalender willen hebben. Zeker niet. Kwaliteit komt op de eerste plaats bij ze. En dat is ook waarom we zo’n goede band met ze hebben", vertelt Ben Sulayem. "Maar ik zal ze niet tegenhouden als ze naar 25 races willen gaan. Want dat recht hebben ze. Dat is aan hen. Maar op het moment willen zij ook niet meer races aan de kalender toevoegen. Zij weten ook dat vermoeidheid dan een rol kan gaan spelen."