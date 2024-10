Tost voorziet enkele uitdagingen voor Antonelli tijdens debuutjaar

De 18-jarige Andrea Kimi Antonelli zal volgend jaar de nieuwe teamgenoot van George Russell bij het team van Mercedes gaan worden. Voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost, die achttien jaar lang met opkomende talenten heeft gewerkt, denkt dat de Italiaan qua snelheid zeker mee zal kunnen in de Formule 1, maar voorspelt ook enkele uitdagingen voor de jongeling.

Ex-Formule 1-teambaas Franz Tost werkte vanaf 2006 tot en met 2023 als teambaas van Toro Rosso (later AlphaTauri). Hij werkte met toekomstige Grand Prix-winnaars als Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Pierre Gasly, maar ook met toekomstige wereldkampioenen als Sebastian Vettel en Max Verstappen.

Andrea Kimi Antonelli, die volgend jaar voor Mercedes zal rijden, wordt ook als een toekomstig Grand Prix-winnaar en wereldkampioen gezien. Hij zal de opvolger worden van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, waardoor de pas 18-jarige Italiaan grote schoenen heeft om te vullen. Bovendien zal hij het moeten opnemen tegen de snelle Brit George Russell.

"Het is veel voor een jonge coureur"

Tost heeft wel vertrouwen in Antonelli en ziet qua snelheid ook zeker geen problemen voor de huidige nummer zes in het Formule 2-kampioenschap. "De snelheid is er, dat zie je. Dat is, denk ik, ook absoluut geen probleem voor hem. Hij is snel, hij is zeer vaardig en hij zal goede prestaties laten zien", vertelt de 68-jarige uit Oostenrijk, die ook enkele uitdagingen voorziet voor een jonge rijder als Antonelli. "De uitdaging komt van de mentale kant, want als jonge coureur in de Formule 1 moet je met zoveel verschillende partijen samenwerken: de technische kant, de chassis-engineer, de motor-engineer, de aero-engineer, alle data-engineers, en dat betekent dat er veel vragen opkomen", legt Tost uit.

De ex Formule 1-teambaas vervolgt zijn verhaal: "Je moet ook marketingwerk doen, je moet perswerk doen, dus het is veel voor een jonge coureur. De teams moeten altijd oppassen met jonge coureurs om ze niet te overbelasten, zodat ze op zondag, wanneer de rode lichten uitgaan, niet moe zijn."

Voorbereiding

Tost verwacht dan ook dat Mercedes en teambaas Toto Wolff Antonelli goed zullen voorbereiden op zijn eerste debuutjaar. 'Het is altijd een beetje lastig voor een jonge coureur om bij een fabrieksteam te komen, vooral bij een team als Mercedes, omdat je daar echt gefocust bent. Maar ik weet zeker dat Toto [Wolff, red.] en zijn team hem zo goed mogelijk zullen voorbereiden op het volgende seizoen", besluit de Oostenrijker.