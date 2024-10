Williams past kleurstelling achtervleugel aan voor Austin

Het team van Williams rijdt volgend weekend in Austin rond met een aangepaste livery. De Britse renstal heeft namelijk een kleine verandering doorgevoerd aan de kleurstelling op de achtervleugels van de wagens van Alexander Albon en Franco Colapinto.

Samen met sponsor Kraken heeft Williams de fans laten stemmen op de ontwerpen voor de achtervleugel. De fans hadden eerst zelf een karakter kunnen ontwerpen, en daarna is hier op gestemd. De figuren op de achtervleugel zijn voorzien van verwijzingen naar de geschiedenis van Williams. De fans reageren enthousiast op het design dat zal worden gebruikt tijdens het raceweekend op het Circuit of The Americas in Austin. Het gaat om een eenmalig design dus in Mexico zijn de logo's van sponsor Kraken weer te zien op de auto's van Williams.