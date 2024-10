IndyCar-commentator duidelijk: "Hoe Ed Carpenter het gespeeld heeft, is heel smerig"

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout zal na een periode van vijf jaar bij Ed Carpenter Racing (ECR) op zoek moeten naar een nieuw team. ECR besloot namelijk om het contract van de Nederlander niet te verlengen. GPToday.net sprak met IndyCar-commentator René Hoogterp, die onthult dat de Nederlander in gesprek is met meerdere IndyCar-teams en een grote kans heeft om de Indy 500 te gaan rijden in 2025.

Rinus van Kalmthout – in Amerika ook wel Rinus VeeKay genoemd – zal voor het 2025-seizoen op zoek moeten naar een nieuw IndyCar-team. Ed Carpenter Racing besloot het contract van de Nederlander, die al vanaf zijn debuut in de IndyCar Series voor ECR reed, namelijk niet te verlengen. Dit was behoorlijk opmerkelijk te noemen. Niet alleen omdat VeeKay de afgelopen vijf jaar de coureur bij ECR was die de punten en met name top tien-finishes binnenhaalde voor het achterhoedeteam, maar ook omdat het Amerikaanse medium RACER begin september nog bekendmaakte dat er druk onderhandeld werd over een contractverlenging. Dit moest de Hoofddorper nog zeker een jaar in ECR-bolide met startnummer 21 houden.

Desondanks heeft het IndyCar-team nu toch besloten om het aflopende contract van de 24-jarige niet te verlengen. Volgens IndyCar-commentator René Hoogterp, die in nauw contact staat met de familie Van Kalmthout, zag VeeKay dit niet aankomen. “Het was echt een totale verrassing voor VeeKay dat de deur gesloten werd”, verklaart de Ziggo Sport-commentator. “Want ze waren echt vol in onderhandeling. Ze gingen er vanuit dat het een kwestie van tijd was dat ze gingen verlengen. Natuurlijk, er werd nog verder gekeken naar andere teams, maar dat was echt om een stok achter de deur te hebben. Dus het kwam echt als een totale verrassing voor het kamp Van Kalmthout dat Rinus eruit gegooid is.”

ECR versterkt financiële toekomst

Volgens De Telegraaf had het niet verlengen van het contract van VeeKay vooral te maken met de financiële situatie van ECR, maar begin vorige week werd bekend dat Carpenter juist een belangrijke stap heeft gezet op financieel vlak. Zo versterkte het IndyCar-team haar financiële toekomst met de komst van Ted Gelov, een voedselmagnaat die de eigenaar is van Heartland Food Products (een wereldleider in de sector van verpakte consumentengoederen). Gelov zal niet alleen de mede-eigenaar worden van het team, maar zijn merken Splenda en Java House zullen op de ECR-bolides komen te staan.

Bovendien profiteert ECR ook van het ingevoerde charter systeem. Hierdoor zijn de tien IndyCar-teams van vorig seizoen (waaronder Ed Carpenter Racing) tot en met 2031 standaard gekwalificeerd voor elke IndyCar-race - op de Indy 500 na - en kunnen die teams met hun bolides meestrijden voor het prijzengeld (één miljoen dollar voor elke auto in de top 22 van het kampioenschap).

Die geldproblemen waren er volgens Hoogterp wel, maar dat argument kan volgens hem nu wel de prullenbak in. “Het mag natuurlijk geen geheim zijn dat er geldproblemen waren bij Ed Carpenter Racing, want Rinus VeeKay heeft bijna het hele jaar zonder sponsor gereden. Het feit dat er zo veel geld nodig was om het team een beetje draaiende te houden blijkt ook wel, want Ed [Carpenter, red.] heeft zijn halve team vorige week verkocht”, doelt de 38-jarige commentator op de komst van voedselmagnaat Ted Gelov. “Bovendien heeft hij [Ed Carpenter, red.] met de komst van het charter systeem nu de zekerheid dat hij de komende jaren gewoon een plekje heeft op de IndyCar-grid met twee auto's. Dan kun je naar een investeerder toe, want je bent voorlopig verzekerd van deelname.”

“Dat is wel echt heel smerig”

De Ziggo Sport-commentator stelt dat teambaas Ed Carpenter dit allang moet hebben geweten, maar dit niet gecommuniceerd heeft met Van Kalmthout. “Hoe Ed het gespeeld heeft, dat is wel echt heel smerig. Hij wist natuurlijk al lang dat deze deal eraan zat te komen met die investeerder [Ted Gelov, red.]. In Nashville [laatste IndyCar-race van het seizoen 2024, red.] zei hij dat ECR nog even één miljoen moest veiligstellen met de auto van Rasmussen [plekje in de leaders circle, red.] en dat hij dan verder zou praten met het kamp Van Kalmthout. En dan vervolgens een paar dagen later wordt bekend dat Rinus eruit wordt gegooid, en komt deze deal eruit met die investeerder. Als hij nou gewoon heel netjes was geweest en dit meteen had gecommuniceerd met het kamp Van Kalmthout, dan hadden zij ook tijdig iets anders kunnen regelen. Ik bedoel, we zitten nu in het off-season en een plekje voor volgend jaar bemachtigen wordt daardoor gewoon erg lastig. Het is een soort mes in de rug. En dat is zonde voor Rinus die de afgelopen jaren compleet loyaal is geweest.”

Geen stabiele basis

De 24-jarige Van Kalmthout, die één overwinning, vier podiumplaatsen en twee pole positions behaalde bij ECR, zal volgend jaar vervangen gaan worden door de ervaren Alexander Rossi. De Amerikaan leek te gaan verlengen bij het team van Arrow McLaren, maar vanwege omstandigheden kwam het nooit tot een contractverlenging. Christian Rasmussen, die vorig jaar de teamgenoot van VeeKay was bij ECR, zal de teamgenoot van de voormalig Indy 500-winnaar gaan worden bij ECR.

Hoogterp kan zich, ondanks kritiek op Carpenter, ook wel vinden in de keuze van de 43-jarige teambaas uit Illinois. “Ja, Ed wist ook dat hij Rinus niet kon houden. Rinus heeft ook aangegeven dat hij misschien wel weg wilde gaan. Dan kan ik me voorstellen dat Carpenter denkt: ‘Ik moet een nieuwe man hebben voor de toekomst’”, legt de 38-jarige IndyCar-kenner uit. “Nu heeft hij in Rossi een ervaren man die het de komende jaren echt even kan gaan neerzetten en Rasmussen als jongeling die best wel goede dingen heeft laten zien. Je had nu wel Rinus naast Rossi kunnen zetten, maar dan was Rinus met zijn contractverlenging van slechts één jaar aan het einde van 2025 alweer weggegaan. Dat is geen stabiele basis, dus ik snap Ed Carpenter dan wel. Alleen de timing is gewoon erg ongelukkig voor VeeKay.”

Van Kalmthout in gesprek met meerdere teams

Hiermee doelt Hoogterp op de beperkte mogelijkheden die Rinus van Kalmthout nog heeft om ook in 2025 op de IndyCar-grid te kunnen staan. Officieel gezien zijn er nog acht zitjes beschikbaar voor Van Kalmthout in de Amerikaanse raceklasse, bij: Dale Coyne Racing (twee zitjes), Rahal Letterman Lanigan Racing (twee zitjes), Chip Ganassi Racing (één zitje), Juncos Hollinger Racing (twee zitjes) en bij Prema (één zitje). Maar het merendeel lijkt niet realistisch voor VeeKay. Prema is volgens meerdere bronnen namelijk al ver in de onderhandelingen met Robert Schwartzman, Kyffin Simpson lijkt vanwege zijn rijke ouders -die van de Kaaimaneilanden komen - op pole position te liggen voor het zitje bij Ganassi en Dale Coyne en Rahal hebben geld nodig omdat eerstgenoemde het kleinste team op de grid is en Rahal een dure, nieuwe fabriek heeft geopend begin vorig jaar.

“Kamp van Kalmthout is in gesprek met Rahal en Daly Coyne, maar je moet als rijder heel veel geld neerleggen bij die twee teams. Dat is wel een beetje een publiek geheim inmiddels. Ik denk dat Juncos een betere optie is en dat er daar meer mogelijkheden zijn”, legt Hoogterp uit, die ook bevestigt dat er gesprekken gaande zijn tussen kamp Van Kalmthout en Juncos. “Het nadeel is dat elk team geld nodig heeft. Ik denk daarom dat Juncos een hele goede stap zou zijn. Daar zijn ze [kamp Van Kalmthout, red.] ook mee in gesprek”, vertelt de IndyCar-commentator. “Rinus heeft namelijk nog nooit geld hoeven neer te leggen om ergens te rijden, en ik heb het idee dat de financiële buffer bij Juncos best wel oké is door investeerder Brad Hollinger. Het is ook een mooi team dat on the way up is. En wat leuk is, Rinus heeft natuurlijk een verleden bij Juncos. Hij heeft in opstapklassen [in het Pro Mazda Championship en in de Indy NXT, red.] al met die Ricardo Juncos [mede-eigenaar van Juncos Hollinger Racing, red.] gereden. Dus dat zou leuk zijn.”

Indy 500

Mocht het onverhoopt niet lukken, dan zijn er in andere raceklassen ook nog mogelijkheden voor de 24-jarige uit Hoofddorp. Dat is echter niet het doel van de Nederlander. “Het meest voor de hand liggend zou IMSA zijn natuurlijk. Rinus heeft ook al goede dingen laten zien tijdens de 24 uur van Daytona. Bovendien lopen ze in Amerika echt met hem weg en zijn de contacten er ook om in andere raceklassen deel te gaan nemen. Maar ik heb regelmatig contact met Rinus en zijn vader Marijn, en die geven ook aan dat dat wel echt een tweede spoor is. Het kamp Van Kalmthout gaat volledig voor IndyCar.”

Maar hoe groot is de kans dat de enkelvoudig racewinnaar volgend jaar een stoeltje heeft in de IndyCar Series? “Ik heb voor 70% vertrouwen dat hij op zijn minst een parttime stoeltje gaat krijgen. Ik denk dat hij alle ovals gaat doen”, vertelt Hoogterp, die de kans groot acht dat VeeKay de Indy 500 in 2025 kan rijden. “Ik kan het me niet voorstellen dat Rinus de Indy 500 niet rijdt in 2025. Er zijn al teams geweest die hem hebben gebeld of hij de Indy 500 voor hen wil rijden. Logisch ook, want zijn cv liegt er niet om bij de Indy 500.”