Steiner duidelijk over FIA-president: "Bemoeit zich te veel met de sport."

Ex-Formule 1-teambaas Guenther Steiner vindt dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem zich "te veel" met de sport bemoeit. Hij wijst onder andere naar de manier waarop Ben Sulayem en de FIA om zijn gegaan met de hele situatie omtrent het schelden.

Tijdens de FIA-persconferentie op donderdag in Singapore kreeg Max Verstappen de vraag wat hij van de prestaties van zijn auto vond in Bakoe. De Nederlander nam bij het beantwoorden van deze vraag het woordje 'fucked' in de mond, waarop de FIA besloot om hem een taakstraf op te leggen. De stewards vonden de straf rechtvaardig omdat Verstappen volgens hen aal op de hoogte was van het onderwerp dat eerder die week al was aangekaart. Ze doelen op de uitlatingen van FIA-president Mohammed Ben Sulayem die de Formule 1-coureurs eerder die week had opgeroepen om beter op hun taalgebruik te letten.

Guenther Steiner, die te gast was in de Sky Sports F1 Podcast, vindt dat de FIA-president zich niet zo hoeft te bemoeien met de dagelijkse gang van zaken in de sport. "Ik ken Mohammed al heel lang", vertelt de voormalig Haas-teambaas. "Hij komt uit de rallysport, ik kom uit de rallysport, en ik heb behoorlijk wat tijd met hem doorgebracht. Als persoon mag ik Mohammed [Ben Sulayem, red.] graag, ik heb hem altijd gemogen. Hij is eigenlijk een goed karakter, maar als president denk ik dat hij zich soms te veel met de sport bemoeit en dat hij zichzelf daarmee geen plezier doet. Je hebt mensen nodig die de organisatie runnen, want het is een grote taak om voorzitter te zijn van een federatie als de FIA. Als je dan ook nog betrokken raakt bij de dagelijkse gang van zaken, denk ik niet dat er voldoende tijd is om alles op het vereiste niveau te doen", vertelt Steiner.

"Dan dagen ze je uit"

Daarnaast is de 59-jarige teambaas ook van mening dat de autosportfederatie niet goed gehandeld heeft als het gaat om de taakstraf van Verstappen. Hij stelt dat de hele situatie makkelijk voorkomen had kunnen worden. "Max vloekte op de situatie [in Bakoe, red.]. Hij maakte een opmerking over zijn auto. Is het goed? Nee. Is het fout? Nee. Hij gebruikte de terminologie die hij besloot te gebruiken, dat is prima. Maar hoe vaker je het ter sprake brengt, hoe meer controverse je creëert, hoe meer mensen erover praten", legt Steiner uit.

Maar hoe had de kleurrijke ex-teambaas het aangepakt? "Als je niet wilt dat dit gebeurt, zou ik het volgende doen: als er coureursvergaderingen zijn, dan ga je daarheen en zeg je: 'Hé jongens, ik heb één wens, kunnen jullie me hierbij helpen? Ik ben de president, kunnen we het vloeken een beetje temperen, alsjeblieft?' Het zijn twintig intelligente mensen, ze dagen je niet uit, maar als je ze vertelt dat ze een boete krijgen of zoiets, dan dagen ze je uit", besluit de Italiaan.