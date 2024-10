Leclerc niet jaloers vanwege komst Hamilton

Charles Leclerc krijgt volgend jaar Lewis Hamilton als teamgenoot bij Ferrari. De Italiaanse renstal heeft hierdoor twee supersterren onder contract staan in het komende seizoen. Leclerc stelt dat hij zeker niet jaloers is op zijn aanstaande teamgenoot.

Hamiltons transfer werd begin dit jaar aangekondigd. Het nieuws zorgde voor een enorme schok, want de betrokkenen wisten het goed verborgen te houden. Nu het seizoen in de laatste fase is aanbeland, gaat het veelvuldig over de aanstaande overstap van Hamilton. Bij Ferrari zijn ze heel erg trots op de deal, en ze maken zich nog geen zorgen over een zware interne strijd. Met Leclerc hebben ze immers al een grote naam onder contract staan.

Geen jaloezie

Leclerc stelt dat hij er geen probleem mee had dat Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur bezig was met het binnenhalen van Hamilton. Vasseur en Leclerc waren te gast op het Festival dello Sport in het Italiaanse Trento. Leclerc haalde daar zijn schouders op over Hamiltons komst: "Ik denk niet dat er jaloezie is. Fred is niet mijn vriendin! We zijn dol op elkaar, we waarderen elkaar, maar er is geen jaloezie. Ik was altijd op de hoogte van de onderhandelingen tussen Ferrari en Lewis, en ik wist dat er een kans was. Alles was heel transparant, en ik was de eerste die zei dat een teamgenoot van dit niveau heel motiverend voor me zou werken."

Uitdaging

Leclerc ziet de komst van Hamilton dan ook als een grote uitdaging. De Monegask heeft er heel erg veel zin in, en hij ziet het als een grote kans: "Als je een zevenvoudig wereldkampioen in je auto hebt zitten, dan is dat een interessante uitdaging. Ik heb een goede relatie met Lewis, ik weet zeker dat dit ook het geval zal zijn in de toekomst. Dat gezegd hebbende, ik wil ook zeggen dat we een goede band hebben met Carlos, we hebben goed samengewerkt en onze band was altijd geweldig."