Leclerc heeft nog één doel in Formule 1: "Wereldkampioenschap winnen"

Ferrari-coureur Charles Leclerc wist in 2024 zijn twee 'thuis'-races te winnen in de Formule 1. De Monegask wist in 'zijn' Monte Carlo eindelijk als eerste over de streep te komen, en schreef de thuisrace van Ferrari in Monza op zijn naam. Hierdoor heeft Leclerc naar eigen zeggen nog maar één doel om voor te vechten in de Formule 1: "Het wereldkampioenschap winnen."

Het Formule 1-seizoen 2024 is een bijzondere tot dusver voor Charles Leclerc. Hij begon erg sterk aan het seizoen, en finishte tijdens de eerste acht Grands Prix telkens in de top vier, maar daarna kwamen de Monegask en zijn team in een vormdip terecht. Hierdoor scoorde Leclerc tijdens de zes races voor de zomerstop nog slechts 39 punten. Dat had vooral te maken met de Ferrari-vloer die de Scuderia stuiterproblemen opleverde.

Langzaam maar zeker wist het Italiaanse team deze problemen op te lossen, waardoor Ferrari vanaf de Grand Prix van Nederland weer meestrijdt om overwinningen en podiumplaatsen. Een titel lijkt er, ondanks zijn uitstekende vorm, niet meer in te zitten voor de Monegask, maar hij kan aan het einde van het jaar in ieder geval terugkijken op twee hoogtepunten. Hij schreef dit jaar zowel zijn thuisrace in Monaco als de thuisrace van Ferrari in Monza op zijn naam, maar hij blijft hongerig en heeft nog altijd één groot doel wat hij wil bereiken.

"We hadden drie weken pauze, maar zo kunnen we het niet noemen, want er is veel werk te doen. Ik voel me als in het eerste jaar in de F1", vertelt de coureur uit Monte Carlo op het Festival dello Sport Trento in het noorden van Italië. "Als je een intense carrière beleeft, zie je de tijd niet voorbijgaan. Ik herinner me de eerste race bij Ferrari nog als gisteren, maar er zijn nog steeds veel doelen die ik wil bereiken, en één daarvan is het winnen van het Wereldkampioenschap met Ferrari. En hoe eerder ik hem win, hoe gelukkiger ik ben", vertelt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar, die dit jaar al twee van zijn drie doelen heeft kunnen afstrepen. "Ik heb altijd gezegd dat er in mijn leven twee races waren die ik wilde winnen: Monaco en Monza. En dit jaar zijn we dankzij ons werk hierin geslaagd. Maar nu is mijn enige doel het winnen van het Wereldkampioenschap, alleen hier werk ik nog voor."