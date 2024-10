Montoya haalt hard uit naar FIA om straf Verstappen

Juan Pablo Montoya heeft keihard uitgehaald naar de FIA. De ex-Formule 1-coureur is het totaal niet eens met de taakstraf die Max Verstappen kreeg opgelegd voor het gebruiken van een scheldwoord tijdens de persconferentie. Hij noemt het optreden van de autosportbond zelfs "kleinzielig als de pest".

De taakstraf voor Max Verstappen was hét gespreksonderwerp in Singapore. De kampioenschapsleider gebruikte tijdens de persconferentie op donderdag het woord 'fucked' en werd daarvoor door de FIA - die de coureurs eerder die week hadden opgeroepen om op hun taalgebruik te letten - bestraft. Verstappen was het hier totaal niet mee eens en besloot in de resterende persconferenties slechts hele korte antwoorden te geven als statement.

De 26-jarige Red Bull-rijder kreeg al steun van zijn collega's en daar is ex-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya nu bij gekomen. De Colombiaan snapt helemaal niks van de straf en haalt keihard uit naar de FIA. "Voor Max is het enorm goed geweest dat hij bij Red Bull zit", stelt Montoya in gesprek met Gambling Zone. "Hij is zichzelf en Red Bull vindt het prima. De FIA heeft overdreven gereageerd. Na wat er in de persconferentie gebeurde, had Max gewoon een waarschuwing moeten krijgen. Het is zo kleinzielig als de pest. En waarom?"

"De manier waarop hij dat deed, vind ik klassiek"

Zevenvoudig Grand Prix-winnaar Montoya, die in de koningsklasse van de autosport reed voor Williams en McLaren, kon de manier waarop Verstappen met de straf omging waarderen. "De manier waarop hij het deed, vind ik klassiek", vertelt de man uit Bogota. "Uiteindelijk zal de Formule 1 op een gegeven moment tegen de FIA 鈥嬧zeggen dat ze hem met rust moeten laten, omdat ze hem nodig hebben. Op een gegeven moment moet de FIA 鈥嬧zeggen: 'Oh, we hebben het verknald.' Maar tegelijkertijd zullen ze ook het gevoel hebben dat ze achter hun beslissing moeten blijven staan. Dus, wat doe je? Blijf je bij je beslissing en speel je het lange spel? Of ga je met hem zitten en zeg je: 'We hebben je gestraft, maar we maken het je makkelijk. We moeten alleen een standaard zetten, dus we halen de straf niet weg, maar we gaan een oplossing bedenken die voor beide partijen vriendelijk is.'"

Oplossing

De voormalig F1-coureur oppert ook meteen een idee voor een eventuele oplossing. "Ze kunnen bijvoorbeeld een aantal kinderen naar het circuit halen en tegen Max zeggen dat ze hem daar twintig minuten nodig hebben. Dan roep je een wapenstilstand uit en herinner je hem eraan dat hij op zijn taalgebruik moet letten. Het probleem zou opgelost zijn", legt Montoya uit, die wel een vermoeden heeft dat de actie van de FIA ook met Verstappen te maken heeft. "Maar als het een ego-kwestie wordt en escaleert, wanneer komt de F1 dan tussenbeide? Als het een andere coureur was geweest, zou het waarschijnlijk geen probleem zijn, maar ze probeerden er wel een punt van te maken. Max is namelijk uitgesproken."

"Waarom delen ze dat graag?"

Montoya snapt er bovendien niks van dat de FIA acties onderneemt tegen het taalgebruik van Formule 1-coureurs, maar de radioberichten tijdens races wel wil blijven uitzenden. "Ze zeggen dat ze willen dat coureurs aardig zijn, dus waarom delen ze het graag als ze schreeuwen op de radio? Niemand praat daarover omdat ze weten dat ze de sport willen opbouwen en die sfeer willen creëren. Dat is geweldig, maar je kan het niet allebei hebben."