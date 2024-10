Toyota ziet Haas-samenwerking niet als comeback

Het team van Haas kondigde vannacht een samenwerking met Toyota aan. De Amerikaanse renstal en de Japanse autobouwer gaan een technische samenwerking aan. Toyota-topman stelt echter dat het niet zo is dat het merk nu een terugkeer maakt in de Formule 1.

Toyota was van 2002 tot en met 2009 met een fabrieksteam actief in de Formule 1. Daarna stopten ze met de koningsklasse, maar verdwenen ze niet uit de autosport. Toyota Gazoo Racing was zeer succesvol in het World Endurance Championship en ze wonnen meerdere keren de 24 uur van Le Mans. Nu keert de naam dus terug in de Formule 1, al willen ze dat bij Toyota niet op die manier zeggen.

Geen terugkeer

Het nieuws werd vannacht bekend gemaakt met een presentatie in Japan. De betrokkenen reageerden enthousiast op deze grote deal. Toyota-voorzitter Akio Toyoda liet tijdens de persconferentie in Fuji weten hoe hij kijkt naar deze samenwerking: "Zorg er alsjeblieft voor dat de headlines niet zijn: 'Toyota keert eindelijk terug in de Formule 1.' Het zou in plaats daarvan geweldig zijn om headlines en artikelen te zien die Japanse kinderen inspireren om te dromen dat ook zij op een dag in de snelste auto's ter wereld zitten."

Japanse talenten

Het is de bedoeling om met deze samenwerking jonge engineers, personeelsleden en coureurs van Toyota een directe verbinding met de Formule 1 te geven. Toyoda gaat verder met zijn verhaal: "Ik voel iets als ik praat met professionele coureurs. Namelijk dat iedereen in de snelste auto's wil rijden. Zo zijn coureurs nu eenmaal. Dat gezegd hebbende: ik heb degene die is gestopt met de Formule 1. Dus ik denk dat de coureurs daar nooit openlijk over konden praten als ik in de buurt was. Het was alsof er een belemmerende sfeer in de pitbox hing. In januari heb ik voor het oog van iedereen gezegd dat ik eindelijk weer een normale oude man ben die houdt van auto's. Ergens diep in zijn hart heeft deze normale oude man altijd spijt gehad dat hij door het vertrek uit de Formule 1 het pad van jonge Japanse talenten richting de snelste auto's heeft geblokkeerd. Dat gezegd hebbende, ik durf toe te voegen dat ik nog steeds achter mijn besluit sta: het vertrek uit de F1 was niet verkeerd."