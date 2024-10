Horner ziet dat er 'iets' is veranderd na Miami

Het team van Red Bull Racing kent een seizoen met twee gezichten. Ze begonnen ijzersterk, maar na Miami zakten ze weg. Teambaas Christian Horner baalt daar vanzelfsprekend van, maar hij zegt dat er zomaar iets veranderd kan zijn in de Formule 1 sinds Miami.

De Oostenrijkse renstal begon goed aan het huidige seizoen. Max Verstappen won race na race en hij leek weer onverslaanbaar te zijn. Daarna werd Red Bull bijgehaald en ingehaald door McLaren. De Britse renstal voert nu het constructeurskampioenschap aan, terwijl Verstappen nog steeds aan kop gaat in het wereldkampioenschap. Red Bull is echter niet meer het dominante team van begin dit jaar.

Miami

Verstappen wist aan het begin van het jaar nog wel te winnen in Imola, Montreal en Barcelona. Red Bull-teambaas Horner spreekt zich hierover uit bij Motorsport.com: "Dat waren zwaarbevochten overwinningen. Het is een seizoen in twee helften. De eerste zeven of acht races waren we erg sterk en daarna is er een dynamische verandering geweest. Rond Miami was het net alsof er een knop is omgedraaid. Dat had niets te maken met het feit dat Newey zijn vertrek op dat moment aankondigde. In Miami hadden we onbalans in de auto. Max pakte nog wel pole, maar hij was enorm ontevreden met de auto. In de race hadden we pech met de Safety Car, al kwam McLaren dat weekend met zo'n beetje een volledig nieuwe auto voor de dag. Daarmee hebben ze veel potentie gevonden."

Sceptisch

Horner zag dat Verstappen in de races daarna ontevreden was en dat Sergio Perez worstelde. Volgens de Brit leek er in Miami plotseling iets te veranderen: "Als je sceptisch wil zijn, dan zeg je dat er iets is veranderd. We wonnen races met overmacht en ik kreeg ieder weekend van Stefano Domenicali te horen dat de kijkcijfers zouden teruglopen. Het leek weer een jaar van dominantie van ons te worden. Er was veel druk om de trend te stoppen waarbij we races wonnen met twintig seconden voorsprong. Dus als je sceptisch bent en misschien een beetje paranoia, dan zou je zeggen dat er dingen zijn veranderd. Want zelfs als we teruggingen naar de auto van China, dan hielden we de problemen nog. Dat gezegd hebbende, is de verandering, als die er is geweest, voor iedereen hetzelfde geweest. Ik heb in een seizoen in ieder geval nog nooit een ommekeer gezien die zo extreem was als dit. Dat moeten we goed begrijpen."