Ben Sulayem blij met betere band met FOM: "Wat deed ik verkeerd?"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem had niet altijd een goede band met de FOM. Deze relatie lijkt nu wat beter te zijn, al blijft Ben Sulayem wel duidelijk. Hij stelt dat beide partijen elkaar nu beter begrijpen en elkaars rol nu beter respecteren. Een splitsing ziet hij niet gebeuren.

De FIA en de FOM leefden een periode op gespannen voet. Ben Sulayem had de deur voor eventuele nieuwe Formule 1-teams op een kier gezet, terwijl de FOM niet zat te wachten op nieuwe renstallen. De FIA keurde vervolgens de plannen van Andretti Cadillac goed, wat zorgde voor verbazing bij de FOM. Daar waren ze geen fan van dit idee, en uiteindelijk keurden ze de komst van Andretti dan ook af.

Probleem

Inmiddels is de strijdbijl begraven, en kunnen de twee partijen door een deur. FIA-president Ben Sulayem spreekt zich erover uit bij Motorsport.com: "De FOM begrijpt de rol van de FIA nu beter. Ze begrijpen nu wat onze missie is. Ik weet niet wat het probleem eerder was. Ik vraag je: zou je mij kunnen vertellen wat het probleem was in de afgelopen 2,5 jaar? Wat deed ik verkeerd? Eerlijk waar, als ik om een betere deal vraag voor de FIA, bij wie moet ik dan zijn? Moet ik het soms uit eigen zak gaan betalen? Ik krijg zelf geen stuiver van de FIA. Dus wat is het probleem als ik om betere apparatuur en meer middelen vraag om tot een betere sport te komen?"

Kletspraat

Volgens Ben Sulayem heeft de FIA de commerciële rechten van de Formule 1 aan de FOM verhuurd. Hij kan dan ook niets met verhalen over bijvoorbeeld een splitsing: "Al die onzin die we eerder hebben gehad, die kletspraat over een afsplitsing. Kom op zeg, in hemelsnaam! Kunnen we ons wat meer volwassen gaan gedragen? Dat gaat toch niet gebeuren. De FIA begrijpt nu dat dit een schip is dat niet nog meer deining nodig heeft. We hebben misschien meningsverschillen, maar ik zal geen grens overschrijden door te roepen dat ik de commerciële rechten weer wil hebben. Echt niet. Er zijn wel dingen die mensen moeten begrijpen. Wat hebben wij nodig? We hebben een situatie nodig waarin we gelijken zijn."

Verhuren

Ben Sulayem wijst nogmaals naar het feit dat de FIA de commerciële rechten heeft verhuurd aan de FOM: "De Formule 1 is nog steeds van de FIA. We verhuren de rechten, we leasen het aan iemand anders. Dat begrijpen we en respecteren we nu allebei. Ik herhaal wat ik eerder al heb gezegd, als ik nu mocht kiezen wie ik als promotor zou willen, dan zou ik voor Liberty Media gaan. Ze weten hoe je de sport aan de man moeten brengen. Maar de FIA moet sterker worden. Daar zijn we mee bezig door de FIA te herpositioneren en te hervormen. Hiervoor is het ook nodig dat de commerciële kant onze positie begrijpt en respecteert, aangezien wij zorg dragen voor de regels en de naleving daarvan."