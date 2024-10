Kamala Harris groot F1-fan: "Hamilton mijn favoriete coureur"

Het is geen geheim dat de populariteit van de Formule 1 flink is gegroeid. Wereldwijd volgen veel mensen de races, en dat zorgt voor veel nieuwe fans. Ook de Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris is een groot fan en ze spreekt haar steun voor Lewis Hamilton uit.

De Formule 1 heeft een flinke groei doorgemaakt in de afgelopen jaren. De coureurs zijn niet langer alleen bekend onder de autosportfans, het zijn nu wereldwijde beroemdheden. Dit zorgt ervoor dat de sport op meerdere vlakken nieuwe fans trekt, die reclame maken voor de sport. Ook vanuit de politiek is er veel interesse. Sommige landen willen een race binnenhalen, terwijl andere politieke kopstukken dol zijn op de sport.

Ook de Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris deelt nu haar enthousiasme over de koningsklasse van de autosport. In het radioprogramma The Howard Stern Show, reageert ze enthousiast als de Formule 1 ter sprake komt: "Het is geweldig! We zijn er dol op. Onze hele familie is er dol op." Het is echter al een tijdje geleden dat ze een Grand Prix heeft gezien: "Ik heb recent niet kunnen kijken, omdat ik op campagne ben. Het hangt ook af van waar ze rijden, de tijd van de dag en hoe laat je moet opstaan." Harris heeft daarnaast ook een favoriete coureur: "Lewis Hamilton, natuurlijk! Hij gaat nu weg bij Mercedes."