Aston Martin verwacht 'flink aangepaste' bolides in 2025

Het Formule 1-seizoen 2025 is het laatste jaar waarin de huidige technische reglementen gelden, want vanaf 2026 zullen er nieuwe reglementen van kracht worden. Normaal gesproken zitten de teams richting zo'n laatste jaar met reglementen tegen hun plafond aan qua ontwikkeling, maar daar denkt Tom McCullough, de performance director van Aston Martin, anders over.

Vanaf 2026 zullen er nieuwe technische voorschriften in de koningsklasse van de autosport gaan gelden. De Formule 1-bolides zullen daardoor andere kenmerken hebben. Zo worde zowel de aerodynamica als de motor herzien. Dit houdt in dat de sport volgend jaar hun laatste jaar ingaat met de huidige technische reglementen. De F1-teams worden daardoor gedwongen om hun middelen te verdelen. Dat doet ook het team van Aston Martin, zo onthult performance director Tom McCullough.

"We hebben de overdrachtsfase in de windtunnel en CFD", vertelde McCullough tegenover de internationale media. “In dit stadium van het jaar voer je grote architectonische veranderingen door die volgend jaar anders kunnen zijn voor de auto. Daar ligt de focus van de windtunnelontwikkeling dus behoorlijk op. Maar je neemt veel beslissingen over het hele ontwerp van de auto, de voertuigdynamiek, de ophanging."

"Je kunt nog veel doen voor auto van volgend jaar"

De teams zijn dus al bezig met de voorbereiding voor het 2026-seizoen, dat betekent echter niet dat ze 2025 als een soort tussenjaar gaan zien. De Brit in dienst van Aston Martin denkt zelfs dat de bolides van volgend jaar grote verschillen zullen vertonen in vergelijking met dit jaar.

"Je kunt nog veel doen voor de auto van volgend jaar", legt de performance director van het team uit Silverstone uit. "je moet de beperkingen van de auto van dit jaar begrijpen en proberen om zoveel mogelijk daarvan aan te pakken, of het nu mechanisch, aerodynamisch of iets anders is. Dit is die echte sleutelfase. Het worden volgend jaar nog steeds heel andere auto's. Het zullen evoluties zijn van [de huidige auto's, red], maar mensen proberen allemaal grote stappen te maken."