Wolff vol vragen: "Alleen McLaren heeft daar geen last van"

Het team van Mercedes is momenteel bezig met een wisselvallig seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal kende een aantal sterke weekenden, maar viel ook regelmatig terug. Veel teams kampen met deze wisselvalligheid, en volgens Toto Wolff heeft alleen McLaren hier geen problemen mee.

Mercedes kent een seizoen met veel ups en downs. In sommige weekenden moeten Lewis Hamilton en George Russell vechten voor de punten, terwijl ze in andere weekenden vechten voor de zeges. In Silverstone en België ging de zege zelfs naar Hamilton, terwijl Russell won in Oostenrijk. Mercedes wist die vorm echter niet vast te houden. Na de zomerstop hadden ze weer een flinke achterstand op de concurrentie.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zitten meer teams met deze vraagtekens. De Oostenrijker vindt het een lastige zaak, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "De wisselingen in performance van race tot race zijn heel lastig te verklaren. Het lijkt er soms op dat een winnende auto de race daarop slechts goed genoeg is voor de zesde plaats. Het enige team dat daar momenteel geen last van heeft, is McLaren. Ik denk dat ze een sterkere basis hebben en dat hun window misschien minder klein is dan bij ons. Het lukt hen wel om de prestaties stabiel te houden. De rest gaat van extase naar depressie."