Steiner vergelijkt Lawson met Piastri: "Slimme gast"

Vlak na het raceweekend in Singapore maakte VCARB bekend dat ze Daniel Ricciardo vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander mag het seizoen gaan afmaken en de verwachtingen zijn groot. Günther Steiner vergelijkt hem met Oscar Piastri.

Lawson aasde het hele jaar al op een nieuwe kans bij VCARB. Hij fungeerde dit seizoen als de reservecoureur van de Red Bull-teams, maar het was geen geheim dat Helmut Marko hem graag in één van de racewagens wilde zien. Ricciardo's prestaties vielen tegen en in Singapore werd duidelijk dat zijn Formule 1-avontuur erop zat. Lawson viel vorig jaar ook al in, en toen maakte hij veel indruk. Hierdoor zijn de verwachtingen zeer hoog.

Geen verrassing

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is ook benieuwd. De Italiaan bespreekt de rijderswissel van VCARB in zijn column op de site van de Formule 1: "Er gingen verhalen rond dat Daniel Checo Perez zou gaan vervangen bij Red Bull, en toen werd duidelijk dat dit niet ging gebeuren. Het is dus geen grote verrassing dat Liam instapt. Hij deed het vorig jaar heel goed toen hij Daniel verving voor vijf races. Ik denk dat Red Bull wist dat als ze Liam voor volgend jaar niet in een auto zouden zetten, hij ergens anders heen zou gaan. Hij had vorig jaar laten zien wat hij kon, en ze wilden hem niet verliezen."

Piastri

Steiner leeft mee met Ricciardo, maar hij is ook benieuwd naar Lawson. Hij ziet dat de Nieuw-Zeelander zeer goed overkomt naar de buitenwereld: "Liam heeft geduldig op de bank gewacht, en dat wordt nu beloond. Hij heeft veel simwerk gedaan, hij kent het team goed en hij heeft vorig jaar vijf races gereden. Hij is een slimme gast, een beetje zoals Oscar Piastri. Hij wacht zijn kans af, hij doet zijn mond niet open, hij is niet kritisch, hij gaat gewoon verder en leert dingen. Ik denk dat hij goed voorbereid binnenkomt."