Coulthard vindt Verstappen beste coureur aller tijden

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij vecht momenteel niet voor de zeges, maar hij maakt nog steeds veel indruk. David Coulthard stelt zelfs dat Verstappen de beste coureur aller tijden is, en hij begrijpt dat dit een controversiële uitspraak kan zijn.

Verstappen begon goed aan dit seizoen met een aantal oppermachtige zeges. De concurrentie reed het gat met Red Bull echter dicht, waardoor Verstappen hard moest gaan vechten. De Nederlander deed dat, en daardoor heeft hij momenteel nog steeds een flinke voorsprong op Lando Norris. De kans is dan ook zeer groot dat Verstappen dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen gaat worden.

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist David Coulthard is onder de indruk. De Schot looft Verstappen in een video op de sociale media van Motorsport.com: "Waarschijnlijk is hij de beste, niet alleen van zijn generatie, maar waarschijnlijk de beste aller tijden. Dat is controversieel voor veel mensen. Toen ik opgroeide was Ayrton Senna de standaard. Ik heb met hem gewerkt en gezien hoe goed hij was. Maar elke generatie moet beter zijn dan de vorige. Zo heeft de wereld zich ontwikkeld. Iedereen die de evolutie ontkent, ontkent wat we als mensen zijn. Ik denk dat de natuurlijke snelheid die hij heeft, en wat hij op jonge leeftijd doet, dat dat echt opmerkelijk is. Maar ook controversieel. We leven nu en er zullen mensen zeggen dat je ook naar de ongelooflijke prestaties van Lewis moet kijken."