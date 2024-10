Norris wil Verstappen verslaan: "Met mijn helm op, haat ik iedereen"

Max Verstappen en Lando Norris zijn goede vrienden van elkaar. Dit jaar vechten ze echter ook om de wereldtitel. Het zorgt voor veel aandacht voor dit duel. Norris maakt zich er niet druk om en stelt dat hij iedereen haat zodra hij zijn helm op zet voor een race.

Norris en Verstappen kunnen het al zeer lang goed met elkaar vinden. Ze wonen allebei in Monaco, brengen veel tijd door in hun privéleven en ze vliegen regelmatig samen naar de races. Dit jaar leek hun vriendschap onder druk te komen staan door hun titelduel. In Oostenrijk raakten ze elkaar, en dat zorgde voor enorm veel media-aandacht. Die storm is gaan liggen, maar Norris komt nu wel steeds dichterbij Verstappen in het wereldkampioenschap.

Haten

Norris kan niet zoveel met alle verhalen over zijn goede band met Verstappen. Hij wil vechten op de baan, en de vriendschap heeft hier geen invloed op. Tegenover The Athletic legt hij dat uit: "Zodra ik mijn helm op doe, haat ik iedereen. Dat zal niet veranderen. Veel mensen denken dat, omdat ik het goed kan vinden met iemand, en omdat ik een soms een videospelletje speel met iemand, dat we dan beste vrienden zijn. Het is een beetje nonsens. We doen deze dingen, we hebben dezelfde interesses. We spelen padel samen enzo. Ik vind Max een aardige vent, hij is heel oprecht. Maar dat verandert niets op de baan."

Verslaan

De vriendschap met Verstappen geeft Norris juist meer motivatie. De Britse McLaren-coureur wil de strijd vol aan gaan, en daar doet hij niet geheimzinnig over: "Ik denk dat de mensen waar je het goed mee kan vinden, de mensen zijn die je het liefst wil verslaan op de baan. Dat is het tegenovergestelde van wat veel mensen denken. Ze denken dat je, omdat je vrienden bent, te aardig voor elkaar bent op de baan. Ik denk dat het juist het tegenovergestelde is."