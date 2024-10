Wolff weigert 2025 als tussenjaar te zien voor Mercedes

De regels in de Formule 1 gaan in 2026 weer flink op de schop. Dat betekent dat 2025 een jaar wordt waarin er weinig regels worden veranderd. Bij Mercedes wil men dit seizoen niet gaan beschouwen als een soort tussenjaar, zo stelt teambaas Toto Wolff.

Het is de verwachting dat de rangorde in 2026 volledig zal veranderen. In dat jaar gaan er gloednieuwe technische en motorische reglementen gelden. Dat betekent dus dat alles kan gaan veranderen, en bij Mercedes willen ze graag gaan toeslaan. Onder de huidige regels hebben ze het lastig, en ze presteren momenteel wisselvallig. Het zou dan niet onlogisch zijn om in 2025 de focus volledig te leggen op 2026.

Lauda

Dit zou resulteren in een soort tussenjaar, maar daar heeft teambaas Toto Wolff geen zin in. De Oostenrijker wordt naar deze optie gevraagd in een interview met Motorsport.com: "Dat is elk jaar weer de vraag die als eerste wordt gesteld, zeker wanneer er een grote reglementswijziging komt: ga je het ene jaar opofferen voor het andere? Ik ben Niki Lauda dankbaar voor het motto dat we gebruiken. Hij zei altijd 'wil je liever deze race winnen of de volgende?' Mijn antwoord was dan 'beide'."

Geen gamechanger

Wolff wil nog helemaal niets gaan afschrijven. Volgens de Oostenrijkse teambaas denken mensen soms veel te moeilijk over bepaalde zaken: "De transitie van het personeel en onze mogelijkheden in de fabriek richting de 2026-regels gaat iets eerder gebeuren dan normaal, maar het zal geen gamechanger worden. Niemand zet de machines al in januari uit, behalve als je dan om niets vecht. Soms is er ook voor ons niet zoveel te behalen, want het verschil tussen P10 en P7 is voor ons ook niet zo groot. We vechten nu voor zeges en podiumplaatsen, dus we kunnen nog niets afschrijven."