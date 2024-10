Honda heeft een nieuwe reclame gelanceerd met beelden van F1-legende Ayrton Senna en Max Verstappen. De commercial gaat over tegenslagen overwinnen en heeft daarvoor shots gebruikt uit hun autosporthistorie. In het begin zie je onder andere een spinnende en een teleurgestelde Verstappen en Senna. Daarna veranderen die beelden geleidelijk in successen en hoogtepunten, waaronder de eerste wereldtitel van Max Verstappen met Honda in 2021.

Ayrton Senna reed met een Honda-krachtbron bij McLaren eind jaren '80 en begin jaren '90. De Braziliaan veroverde drie titels. Max Verstappen werkte sinds 2019 samen met de Japanners bij Red Bull. Met de honda-hybrid pakte de Nederlander zijn eerste en enige wereldtitel met Honda in 2021 door in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race Hamilton in te halen.

Na 2021 trok de autofabrikant formeel de stekker eruit, maar bleef op de achtergrond Red Bull ondersteunen met het voorzien en onderhouden van motoren onder de naam 'Red Bull Powertrains'. In 2023 werd de naam alsnog Honda toegevoegd omdat de Japanners voornamelijk het werk deden. Vanaf 2026 keert Honda volledig terug als leverancier bij de renstal van Aston Martin.