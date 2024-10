Renault-CEO verdedigt stopzetting motorproject: "We zien er belachelijk uit"

Renault zal na het Formule 1-seizoen 2025 gaan stoppen als motorleverancier in de koningsklasse van de autosport. De CEO van de Renault Group, Luca de Meo, verdedigt de beslissing om te gaan stoppen als motorleverancier, en wijst hiervoor naar de 'belachelijke' prestaties van het Alpine F1 Team.

Het team van Alpine, dat onderdeel uitmaakt van het moederbedrijf Renault, beleeft een lastig jaar in de Formule 1. De prestaties vallen tegen en veel kopstukken vertrokken bij het team. Bovendien gingen er al maanden geruchten rond over het motorenproject. Deze speculaties veranderden afgelopen maandag in werkelijkheid, toen Renault wereldkundig maakte dat ze gaan stoppen als motorleverancier in de Formule 1. Volgend jaar zal de Franse motorleverancier nog motoren leveren aan haar Formule 1-team, maar dat zal vanaf 2026 gaan stoppen. Renault gaat zich namelijk op andere raceklassen richten, zoals WEC en de Dakar Rally.

"We zijn onzichtbaar"

Renault-CEO Luca de Meo legt in gesprek met L'Equipe uit hoe en waarom hij tot deze beslissing tot stand is gekomen. "Het is een heel emotioneel onderwerp, ook voor mij. Ik ben erg gepassioneerd. Het is een diep verdriet en het resultaat van maandenlange observatie. Maar in mijn werk kan ik niet denken als een fan. Ik ben een manager. Ik run een beursgenoteerd bedrijf. Ik moet het Formule 1-project heroverwegen om te kunnen winnen."

"Dus ik zoek naar snelkoppelingen en manieren om daar te komen. Wat dat betreft zijn we onzichtbaar geworden", doelt de Italiaan op de prestaties van het Alpine F1 Team. "Nog twee jaar dit en het project zou uit de hand lopen. We zijn al drie seizoenen in verval. We moeten dit van ons afschudden. Samen met een financiële logica. De fans, behalve de echt enthousiaste, en de sponsors komen voor het raceteam, niet voor de motor."

De CEO vervolgt zijn verhaal: "Sponsoren zijn zeldzaam. We zitten in een dip. Mijn aandeelhouders kunnen ook tellen. Alpine moet geld verdienen", verklaart De Meo, die de belachelijke prestaties van Alpine in 2024 (momenteel negende in het constructeurskampioenschap) ook als reden ziet voor de stopzetting van het motorenproject. "Met een zestiende en zeventiende plaats zien we er belachelijk uit! We zitten in het midden van niets. Het beroemde 'de marketing betaald het terug' is verdwenen. Ook al is dat bijna niet te meten in geld. Een harde, maar realistische weergave van de feiten."