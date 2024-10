Horner dankt Ricciardo: "Max heeft veel van hem geleerd"

Red Bull schoof vorige week Daniel Ricciardo aan de kant. De Australiër verloor zijn stoeltje bij VCARB, maar dat betekent niet dat ze Ricciardo willen vergeten. Christian Horner is Ricciardo zeer dankbaar en hij stelt dat Max Verstappen veel van hem heeft geleerd.

Verstappen was jarenlang de teamgenoot van Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing. De twee vormden een zeer populair duo, en ook na Ricciardo's vertrek bleven ze met elkaar omgaan. Verstappen was in Singapore dan ook lovend over Ricciardo, en bij Red Bull lijken ze de Australiër niet helemaal kwijt te willen raken. Ze zijn hem dankbaar, en dat steken ze ook niet onder stoelen of banken.

Leermeester

Red Bull-teambaas Christian Horner is Ricciardo enorm dankbaar voor zijn bewezen diensten. Horner wijst in de podcast F1 Nation naar de rol die Ricciardo speelde in de eerste Red Bull-dagen van Verstappens Formule 1-loopbaan: "Max heeft enorm veel van hem geleerd. Toen Max bij Red Bull begon, was hij nog een jonge puppy. Daniel had veel invloed op Max, zeker als het gaat over het leven niet te serieus nemen en te genieten van momenten."

Domme dingen

Horner heeft veel mooie herinneringen aan de samenwerking met Ricciardo. Hij deelt een verhaal over een moment dat viral ging: "Hij hield van wat hij deed en hij voelde zich vereerd dat hij een Grand Prix-coureur mocht zijn. Alleen de domme dingen die hij deed! Hij pakte een keer een camera van een Formule 1-cameraman en toen liep hij de Mercedes-garage in. Dat was ongehoord. Ik ben verbaasd dat Toto hem er niet gelijk uit heeft gegooid, want hij zoomde in op de brake ducts en andere interessante zaken. Bovendien kan hij goed zingen en is hij een goede muzikant."