Piastri stipt belangrijk verbeterpunt aan voor zichzelf

Oscar Piastri mag zich vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan een meervoudig racewinnaar noemen in de Formule 1. De 23-jarige rijder heeft dit voor elkaar gekregen door zijn enorme ontwikkeling ten opzichte van 2023, vooral op het gebied van banden managen. Toch ziet hij nog een verbeterpunt voor zichzelf.

McLaren-coureur Oscar Piastri kende een mooie aanloop naar de Formule 1. Hij werd in 2017 tweede in de Britse Formule 4-kampioenschap en won vervolgens de titel in de Formule Renault Europcup, de Formule 3 en de Formule 2. De Alpine-junior hoopte direct de overstap te kunnen maken naar de Formule 1, maar de Franse renstal had Esteban Ocon en Fernando Alonso nog onder contract staan. Piastri werd in 2022 daarom de reserve- en testcoureur van het team uit Enstone.

In 2023 kwam hij - na een 'bijzondere' overstap - in 2023 alsnog in de Formule 1 terecht bij het team van McLaren. Maar het was duidelijk dat de jonge rijder bezig was aan zijn debuutjaar en nog veel moest leren. Hij was regelmatig langzamer dan zijn ervaren teamgenoot Lando Norris en dat kwam vooral in de races tot uiting. Piastri had namelijk nog onwijs veel moeite met het managen van de banden, waardoor hij in 22 Grands Prix 17 keer achter zijn teamgenoot finishte. Hij liet echter ook zijn talent zien door in Qatar en Japan op het podium te eindigen, en zelfs eerder dan zijn Britse teamgenoot een race te winnen (sprintrace Qatar). Uiteindelijk eindigde hij als negende in het kampioenschap met 97 punten, terwijl Norris als zesde eindigde met 205 punten.

"In de Formule 1 is dat compleet anders"

In gesprek met Auto, Motor und Sport wordt Piastri gevraagd naar zijn debuutjaar in de koningsklasse van de autosport. Hij erkent ook dat zijn eerste jaar een echt leerproces was. Wat was volgens hem het moeilijkste deel daarvan? "In de juniorklassen race je tegen mensen die ongeveer even oud zijn als jij, en daardoor heeft iedereen ongeveer dezelfde ervaring. In de Formule 2 hebben enkelen een of twee seizoenen voorsprong, maar in de Formule 1 is het compleet anders", legt de 23-jarige uit.

"Toen ik bij McLaren kwam, zat Lando al in zijn vijfde seizoen. En hij is nog steeds een van de jongste coureurs in het veld. Maar dan race je ook tegen mensen als Fernando [Alonso, red.], wiens carrière langer is dan mijn hele leven. Het duurde even voordat ik besefte hoeveel deze ervaring waard was. Vooral de banden zijn relevant voor de technologie. Dit is een compleet andere dimensie dan in de Formule 2", aldus Piastri.

Kwalificatieresultaten

De Australiër heeft zich echter zeer goed ontwikkeld vanaf zijn debuutseizoen en spreidde dit al diverse malen tentoon. Zijn ontwikkeling kwam misschien wel het meest tot uiting in Bakoe, waar Piastri zijn tweede race in de Formule 1 wist te winnen door uitstekend zijn banden te managen. De McLaren-rijder lijkt een steeds completere coureur te worden, waardoor hij in de toekomst zeker in staat moet kunnen zijn om voor wereldtitels te vechten. Dan zal hij zich nog wel op één vlak moeten verbeteren, zo vindt hij zelf.

"Mijn kwalificatieresultaten [moet ik echt verbeteren, red.]", stelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Ik sta nooit ver achter Lando, maar ik ben niet consistent genoeg. Aan snelheid geen gebrek. Ik weet dat ik overal de pole position kan pakken als ik de ronde goed aan elkaar knoop. In Singapore [lukte dit echter niet, red.], ik ging in de laatste sector namelijk te hard op het gas."