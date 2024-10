Vowles trots: "Hebben in 2025 beste line-up van de grid"

Het team van Williams barst van de ambities. Ze hopen een stap omhoog te kunnen zetten, en ze hebben voor volgend jaar Carlos Sainz vastgelegd. Teambaas James Vowles heeft veel zin in het komende seizoen, hij denkt dat Williams voor 2025 de beste line-up van het veld heeft.

Sainz wordt aankomend seizoen de teamgenoot van Alexander Albon. De Thaise coureur geldt dit seizoen als de kopman van Williams, aangezien Logan Sargeant hem niet kon bijhouden. Sargeant werd na Zandvoort aan de kant geschoven en vervangen door Franco Colapinto. De Argentijn doet het veel beter dan Sargeant en kan Albon zelfs bijhouden. Toch zal Colapinto na dit seizoen weer genoegen moeten nemen met een rol aan de zijlijn.

Beste line-up

Williams-teambaas Vowles is heel erg trots op de komst van Sainz. Volwes kijkt nu al vooruit op het aankomende seizoen, en in de podcast 'Beyond the Grid' doet hij een opvallende uitspraak: "Ik denk dat we in 2025 de beste line-up van de grid hebben." Vowles stelt echter ook dat hij Colapinto niet te kort wil doen: "Franco doet het geweldig. Het enige wat hij tekortkomt, is ervaring. Dat is iets wat Carlos wel heeft. Maar hij doet zijn werk uitstekend."

Leider

Vowles is van mening dat hij met Sainz veel meer dan alleen ervaring binnenhaalt. De Williams-teambaas ziet in de Spanjaard een soort leider: "Het gaat dan niet alleen om het rijden van de auto, maar ook over het leiden van het team richting de top. Op die gebieden hebben we de beste line-up. Dit helpt ons om te motiveren en om ons verder te pushen. Er zijn goede ontwikkelingen gaande, zowel voor 2024 als 2025."