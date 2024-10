Teams werken drie testweken af in 2026

De F1 Commission kwam deze week bij elkaar om meerdere zaken te bespreken. Ze hebben een aantal knopen doorgehakt met het oog op de nieuwe reglementen van 2026. Er is definitief besloten om in voorbereiding op 2026 drie testweken af te werken.

Tijdens de vergadering van de F1 Commission op het hoofdkantoor van VCARB in Faenza zijn meerdere besluiten genomen. Zo werd duidelijk dat er dit jaar nog geen rookie sprint gaat plaatsvinden na het seizoen. Tijdens de vergadering ging het vooral over de reglementen voor 2026. De teams hebben het met de FIA gehad over de inhoud van de technische, sportieve en financiële regels voor dat jaar.

Afgelopen zomer werd er al besloten dat er in voorbereiding op het seizoen 2026 negen testdagen worden afgewerkt. Deze beslissing is genomen, omdat de teams dan genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden op de gloednieuwe regels. Deze week is tijdens de vergadering van de F1 Commission besloten dat deze testdagen worden verdeeld over drie testweken. Deze testweken zullen bestaan uit drie dagen, de locaties van de tests zijn nog niet bekend. Daarnaast is ook besloten dat de financiële regels voor 2026 een evolutie zullen zijn van de huidige regels. Het is de bedoeling dat de regels voor 2026 een balans zijn tussen sportieve eerlijkheid en financiële zekerheid.