Formule 1 sluit megadeal met reusachtig luxemerkenbedrijf

De Formule 1 heeft weer een grote deal getekend voor de komende jaren. De sport is zeer aantrekkelijk voor grote bedrijven, en dat resulteerde al in veel grote sponsordeals. Ze hebben nu weer een nieuwe partner aangetrokken in de vorm van het bedrijf LVMH.

De naam LVMH doet niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar het bedrijf is de eigenaar van veel grote merken. LMVH is het moederbedrijf van onder meer Louis Vuitton, Moët Hennessy en TAG Heuer. De Formule 1 heeft bekend gemaakt dat LVMH vanaf 2025 een Global Partner van de Formule 1 wordt. Momenteel zijn onder meer Aramco, AWS, DHL en Heineken Global Partners van de Formule 1.

De Formule 1 en LVMH hebben een tienjarige deal gesloten, maar het is nog niet bekend hoe de deal er precies uit gaat zien. Uit het persbericht blijkt dat er begin 2025 meer details over de samenwerking naar buiten zullen komen. Het is dan ook nog niet duidelijk op welke manier de logo's van de bedrijven van LVMH te zien zullen zijn rondom de races. De kans is groot dat er in ieder geval weer met officiële champagne zal worden gespoten op het podium, aangezien meerdere champagnemerken onderdeel zijn van LMVH. Volgens Motorsport.com is de kans groot dat TAG Heuer de tijdswaarneming gaat verzorgen in plaats van Rolex.