Hill ziet 'ontevreden' Norris als kampioensmateriaal

Lando Norris kan dit jaar nog wereldkampioen worden in de Formule 1. Zijn achterstand op Max Verstappen is niet heel groot, maar Norris wil niet te vroeg juichen. Hij is heel erg zelfkritisch en volgens Damon Hill is dat een goede eigenschap voor coureurs die wereldkampioen willen worden.

Norris is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. In Miami wist hij zijn eerste race te winnen en daarna stond hij regelmatig op het podium. De Brit profiteerde van de sterke ontwikkelingen van zijn team McLaren en na de zomerstop kwam hij zeer goed voor de dag. Hij wist twee keer te winnen en hij liep in op Verstappen. Toch was Norris niet altijd tevreden, hij wil het nog beter doen.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill denkt dat dit een goede eigenschap is van Norris. Hill was te gast in de podcast 'F1 Explains' en daar werd hem gevraagd welke coureurs in de toekomst wereldkampioen kunnen worden. Hij wijst naar zijn landgenoot Norris: "Ik denk dat hij geschikt over de juiste ingrediënten. Ik denk dat hij de juiste kwaliteiten heeft. Hij is altijd ontevreden met de tweede plaats. Ik zag dat hij tijdens de zomerbreak had gezegd dat hij niet goed genoeg had gepresteerd in de eerste helft van het seizoen. Dat is een teken dat hij echt iemand is die alles van zichzelf eist. Hij neemt geen genoegen met goed genoeg zijn. Hij wil de beste zijn."