Red Bull verlengt samenwerking met Hard Rock

Red Bull zal de komende jaren nauw blijven samenwerken met Hard Rock. Het bedrijf, dat ook één van de oprichters van de Grand Prix van Miami was, was de afgelopen tijd al een belangrijke partner van Red Bull, en deze samenwerking is nu met drie jaar verlengd.

Red Bull heeft een belangrijke slag geslagen. Het team uit Milton Keynes heeft de samenwerking met sponsor Hard Rock met drie jaar verlengd. Hard Rock, dat naast de Hard Rock Cafés ook actief is in de hotel- en zakenwereld, is vanaf mei 2022 een belangrijke partner van Red Bull en zal volgend jaar nog prominenter op de bolide van de Oostenrijkse renstal komen te staan, nu de samenwerking is uitgebreid.

Maar ook dit jaar zal Red Bull al tweemaal met een roze Hard Rock-logo op de RB20 gaan rijden. Hard Rock voert dit jaar namelijk voor de 25e keer de campagne PINKTOBER om geld in te zamelen voor onderzoek naar borstkanker. Het team uit Milton Keynes rijdt daarom tijdens de Grand Prix van Mexico en Brazilië met een aangepaste livery, en Max Verstappen en Sergio Perez zullen met een aangepast race overall rijden, waarop dat roze logo te zien zal zijn.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kijkt erg uit naar de nauwere samenwerking. "We zijn er trots op dat we onze samenwerking met Hard Rock met drie jaar hebben verlengd en kijken ernaar uit om te blijven samenwerken met zo'n iconisch merk", stelt Horner in het persbericht van Red Bull. "Het feit dat Hard Rock de toewijding aan het team verdubbelt, getuigt van de standvastige samenwerking die we zijn aangegaan en bevestigt wat we de afgelopen drie jaar met hen hebben bereikt, zowel op als naast de baan. Ik twijfel er niet aan dat we publiek over de hele wereld zullen blijven imponeren door samen te werken aan meer activiteiten."