Horner tempert verwachtingen over Austin-update

Na een goede start van het seizoen zijn de prestaties van Red Bull volledig ingezakt. Ze willen snel gaan terugslaan en in Austin komen ze met een groot updatepakket. Teambaas Christian Horner tempert echter de verwachtingen over de nieuwe onderdelen.

Red Bull is niet langer het heersende team in de Formule 1. Hun voorsprong is dit jaar als sneeuw voor de zon verdwenen. Momenteel vechten ze met McLaren om de topposities. De Britse renstal heeft stappen gezet en heeft ook de leiding in het constructeurskampioenschap overgenomen van Red Bull. Daarnaast willen ze met Lando Norris Red Bull-coureur Max Verstappen van de troon gaan stoten.

Concurrentie

De updates in Austin moeten ervoor zorgen dat Red Bull stappen kan gaan zetten. Red Bull-teambaas Christian Horner wil echter niet dat zijn team te vroeg gaat juichen. Hij is te gast in de podcast F1 Nation en daar tempert hij de verwachtingen: "Ik denk dat alle teams, want dit is natuurlijk een belangrijk moment, in Austin met wat nieuws komen. Ferrari heeft wat groots. Ik denk dat McLaren en Mercedes ook wat meenemen."

Austin

Horner wil niet zeggen dat het nieuwe updatepakket voor de ommekeer gaat zorgen. De Britse teambaas wijst ook naar de baan in Austin: "Wij willen nu voortbouwen op het begrijpen van wat de auto doet. Na Monza hebben we pas ontdekt hoe we de auto tussen de voorkant en de achterkant in balans kunnen houden. Dat zorgt ook voor meer vertrouwen bij de coureurs. Dit is weer een heel andere uitdaging. Sector 1 is heel snel en ze hebben de baan opnieuw geasfalteerd. Dat is een variabele die we mee moeten nemen. Het is ook een sprintweekend, dus we moeten vanaf het eerste moment snel zijn. Dit moeten we allemaal meenemen. Iedereen in het team werkt keihard om de problemen te begrijpen en te bespreken. Hopelijk hebben we in Austin oplossingen op de auto zitten."