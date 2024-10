Amerikaans McLaren-talent maakt F3-debuut in 2025 bij Prema

Het Formule 3-veld voor 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Het team van Prema heeft voor het aankomende seizoen een opvallende coureur aangekondigd. Het gaat om het grote Amerikaanse McLaren-talent Ugo Ugochukwu, hij gaat debuteren in deze klasse.

Ugochukwu werd al vroeg in zijn loopbaan opgepikt door het Formule 1-team van McLaren. De Amerikaanse coureur zette in de afgelopen jaren zijn eerste stappen in de internationale autosport. In dienst van het team van Prema wist hij veel successen te boeken in de opstapklassen en pakte hij in 2023 de titel in het Euro 4 Championship. Ugochukwu maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 3 en hij is de eerste coureur die door het team is vastgelegd voor 2025.