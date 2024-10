Hamilton rekent af met geruchten: "Zullen elkaar tot het einde toe steunen"

Lewis Hamilton startte de Grand Prix van Singapore op de rode band, maar deze gok pakte volledig verkeerd uit. Na de race uitte de Brit kritiek op de strategie van zijn team, waarna meteen het gerucht rond ging dat de relatie tussen Hamilton en Mercedes flink onder druk stond. De zevenvoudig kampioen heeft nu gereageerd op de geruchten.

De race op het Marina Bay Street Circuit zag er voor de start veelbelovend uit voor Mercedes en Lewis Hamilton. De Brit startte de race als derde en werd door zijn team op de rode band gezet. De Zilverpijlen kozen voor deze strategie vanwege de beperkte inhaalmogelijkheden op het Singaporese stratencircuit. Hamilton moest daarom direct bij de start de aanval gaan openen op Max Verstappen en/of Lando Norris, zodat hij die positie(s) te pakken had, waarna hij zijn P1 of P2 kon gaan verdedigen op het krappe baantje.

Deze strategie pakte echter averechts uit. De zevenvoudig wereldkampioen reed na de eerste ronde nog steeds op de derde plek, en moest meteen zijn banden gaan sparen om maar zo lang mogelijk door te kunnen op de softs, maar daarmee zat hij zijn veel snellere teamgenoot George Russell ook nog eens in de weg. Bovendien moest hij door zijn zachtere compound al vroeg een pitstop maken, waardoor de coureur uit Stevenage zo'n 45 ronden op de harde band moest rijden, en ook nog eens in verkeer terechtkwam. Zo eindigde de Mercedes-rijder slechts als zesde, twee plaatsen achter teamgenoot Russell die op de mediums was gestart.

Hamilton "boos" vanwege Mercedes-strategie

Na de race konden beide Mercedes-rijders niet tegenover de media verschijnen. Hamilton en Russell voelden zich op fysiek vlak totaal niet goed na de race, doordat ze te maken kregen met oververhitting. Op een evenement van Mercedes-sponsor Petronas reageerden beide mannen op de race in Singapore, waarbij Hamilton zeer kritisch en boos was richting de strategie van zijn team. “Ik was zo boos", doelt de Brit op het moment dat hij zag en hoorde dat hij op softs zou gaan starten. "Vanaf dat moment was ik dus al gefrustreerd. Ik deed mijn best om de jongens voor me bij te houden, maar ze waren te snel. Toen probeerde ik de band zo lang mogelijk te laten meegaan en ik moest stoppen in ronde 17. Vanaf dat moment wist ik dat de race voorbij was voor mij, omdat het op de harde band in die hitte een strijd zou worden."

"We zijn niet bang voor lastige gesprekken"

Na deze reactie gingen er meteen geruchten rond dat de mislukte strategie nog meer druk op de relatie tussen en Hamilton en Mercedes zou kunnen uitoefenen, en dat het niet zo lekker zou gaan tussen beide partijen. In een Instagram-story heeft de Brit echter korte metten gemaakt met deze geruchten. Hij zei: "Ik weet dat er veel is gepraat over de laatste race en over onze strategie in Singapore, die gewoon niet werkte. Als dat gebeurt, is het logisch dat ik gefrustreerd raak en het is voor mij makkelijk om die frustratie te uiten. We wisten dat het een gedurfde en riskante zet was om op zachte banden te starten, maar het zou ons wel een voordeel kunnen opleveren bij de start. Uiteindelijk ging ik akkoord met die aanbeveling. We hebben ook verkeerd ingeschat wat anderen zouden doen."

Hij vervolgde zijn verhaal: "Maar vergis je niet, het gaat goed met het team. Zoals bij alle succesvolle partnerschappen moet je ook dieptepunten hebben om hoogtepunten te hebben. Wij zijn niet bang voor lastige gesprekken en uitdagende momenten. Dat is de reden waarom we samen zoveel hebben bereikt. We zullen elkaar tot het einde toe steunen. Het is allemaal liefde", besluit de Brit.