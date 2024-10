Hamilton sterk: "Voel me gezonder dan ooit"

Lewis Hamilton rijdt al bijna twintig jaar in de Formule 1, maar hij denkt nog lang niet aan stoppen. De Brit heeft voor volgend jaar een contract getekend bij Ferrari en hij wil blijven vlammen. Hamilton stelt dan ook dat hij zich gezonder dan ooit voelt op dit moment.

Hamilton heeft een aantal zware seizoenen achter de rug. In de afgelopen twee jaar wist hij geen races te winnen en werd hij verslagen door zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Dit jaar gaat het weer iets beter met Hamilton en wist hij al twee races op zijn naam te schrijven. Hamilton is inmiddels 39 jaar oud en daarmee is hij één van de oudste coureurs van het veld. Zijn nieuwe Ferrari-contract laat echter zien dat hij nog niet denkt aan stoppen.

Hamilton wil dan ook nog alles blijven geven. Hij doet daar niet geheimzinnig over en hij deelt zijn gevoel met The Sunday Times: "Eerlijk gezegd voel ik me nu gezonder dan ooit. Fysiek en mentaal ben ik zeer goed in orde en mijn reactietijd is nog steeds sneller dan die van de jonge coureurs. Ik denk dat ik een betere coureur ben dan op mijn 22ste. Ik was jong, energiek en meedogenloos, maar ik miste wat finesse en balans. Als je en goede coureur bent, gaat het niet alleen om je snelheid, maar ook je veelzijdigheid. Als ik naar de legendes kijk, dan gaat het om het volledige pakket. Waar staan ze voor? Daar kijk ik naar. Ayrton Senna en Nelson Mandela zijn de twee mensen die ik wil zijn."