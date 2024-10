Horner sluit rijderswissel bij Red Bull niet helemaal uit

Bij de Red Bull-teams werd vorige week een opvallende verandering doorgevoerd. Daniel Ricciardo verloor zijn stoeltje bij VCARB en hij wordt vervangen door Liam Lawson. Christian Horner sluit niet helemaal uit dat er volgend jaar ook een wissel gaat plaatsvinden bij Red Bull Racing.

Al het hele jaar gat het over de line-ups van de Red Bull-teams. Niet alleen Ricciardo stond onder druk, er werd ook getwijfeld aan de toekomst van Sergio Perez. De Mexicaanse Red Bull-coureur verlengde zijn contract, maar zijn resultaten vielen tegen. Vlak voor de zomerstop werd er serieus gesproken over zijn toekomst binnen het team, maar hij mocht gewoon het seizoen gaan afmaken.

Perez

Red Bull-teambaas Christian Horner durft niet uit te sluiten dat er voor komend jaar ook een wissel gaat plaatsvinden. Horner is te gast in de F1 Nation Podcast en daar stelt hij dat er een kans bestaat dat Perez volgend jaar niet meer bij Red Bull rijdt: "Het mooiste zou zijn als Checo zijn vorm van het begin van het jaar weer weet te vinden, want dan hoeft er niets te veranderen. Maar zoals we weten is in deze business twee weken al een lange termijn is."

Lawson

Deze uitspraken van Horner volgen na de wissel bij VCARB. Horner is benieuwd naar hoe Lawson het gaat doen in de aankomende races: "Vorig jaar sprong Liam bij VCARB in en hij versloeg direct Yuki Tsunoda in Japan en Singapore. Het is een echte racer, dat weten we allemaal. Hij past zich heel erg snel aan en tijdens de testdagen voor Red Bull Racing liet hij ook bemoedigende dingen zien."