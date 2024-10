Horner onthult: "Marko wilde Ricciardo al in Spanje uit de auto halen"

Daniel Ricciardo werd vorige week aan de kant geschoven door VCARB. Het zusterteam van Red Bull Racing verving hem door Liam Lawson. Ricciardo kende geen sterk seizoen en volgens Christian Horner wilde Helmut Marko al rond de Spaanse Grand Prix ingrijpen.

Ricciardo wist dit seizoen geen sterke resultaten neer te zetten. Alleen in Miami kende hij een opleving, en verder werd hij regelmatig verslagen door zijn VCARB-teamgenoot Yuki Tsunoda. Na afloop van de Grand Prix van Singapore besloten VCARB en Red Bull in te grijpen. Ricciardo werd aan de kant geschoven en Lawson mag het seizoen afmaken. Lawson staat er goed op bij Red Bull-adviseur Helmut Marko, maar het is nog niet zeker dat hij volgend jaar ook in de VCARB zit.

Gebrek aan consistentie

Red Bull-teambaas Christian Horner kon het altijd goed vinden met Ricciardo. Toch staat hij achter het vertrek van de Australiër. In de F1 Nation Podcast wordt Horner gevraagd naar de reden van het vertrek van Ricciardo: "Ik denk dat het uiteindelijk een gebrek aan consistentie is geweest. Hij begon moeizaam aan het seizoen, waarna het weekend in Miami er één was met twee helften. De vrijdag en de zaterdagmorgen waren geweldig. Daar zag het er even naar uit dat de oude Daniel terug was, de Daniel die vocht met Ferrari's en beter was dan de auto. Toen volgden de zaterdagmiddag en de zondag, die waren ronduit desastreus."

Spanje

Volgens Horner had Marko al snel genoeg gezien. De Brit onthult dat Marko al snel op het punt stond om Ricciardo aan de kant te schuiven: "Helmut wilde hem rond Barcelona al uit de auto hebben. Er rustte toen al veel druk op zijn schouders. Ik heb mijn best gedaan om hem zo lang mogelijk in de auto te houden om hem in staat te stellen te presteren, anders was hij na Spanje dus al uit de auto gezet."