Jos Verstappen ziet Red Bull-leegloop: "Dit is waar ik voor waarschuwde"

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen maanden afscheid moeten nemen van meerdere kopstukken. Teambaas Christian Horner wil niet spreken van een leegloop, maar men maakt zich wel zorgen. Jos Verstappen is ook niet blij en hij stelt dat hij hiervoor had gewaarschuwd.

Begin dit jaar ging het bij Red Bull alleen maar over de situatie omtrent Horner. Hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar hij werd toen vrijgesproken. Jos Verstappen stelde toen in de Daily Mail dat het team het risico liep om uit elkaar te vallen. De vader van Red Bull-coureur Max Verstappen maakte zich grote zorgen. In de afgelopen maanden kondigden vervolgens kopstukken Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Will Courtenay hun vertrek aan.

Verstappen senior maakt zich zorgen over de situatie bij de werkgever van zijn zoon. Tijdens de East Belgian Rally reageerde hij bij Motorsport.com op de aankondiging van het vertrek van Courtenay: "Dit is waar ik voor waarschuwde. Het team zegt vervolgens: 'Het maakt niet uit, we hebben een ander die we op deze functie kunnen zetten.' Maar het zijn te veel mensen die besluiten om te vertrekken. En Max krijgt er iedere keer weer vragen over en noem maar op. Dus ja, ik denk gewoon dat het niet goed is wat er nu gebeurt." Horner stelt regelmatig dat Red Bull sterk genoeg is om het vertrek van een individu op te vangen, maar Verstappen senior laat met een glimlach weten dat hij er anders over denkt: "Hij lult er altijd een punt aan!"