Steiner blikt terug op titelstrijd 2021: "Shitshow van Bijbelse proporties"

Max Verstappen en Lewis Hamilton worden nog vaak herinnerd aan hun titelstrijd in 2021. Met enige regelmaat kijken mensen terug op deze strijd en de veelbesproken seizoensfinale. Ook Günther Steiner doet dat nu weer, hij stelt dat de afsluiter van dat seizoen een enorme shitshow was.

Het verhaal van het seizoen 2021 is inmiddels geschiedenis. Verstappen en Hamilton vochten een episch titelduel uit dat pas in de laatste ronde van het seizoen werd beslist. Dit gebeurde in Abu Dhabi na een opvallende keuze van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi. Hij nam een discutabel besloot met een Safety Car en dat zorgde ervoor dat Verstappen Hamilton wist in te halen in de allerlaatste ronde van de race.

Günther Steiner was in 2021 de teambaas van het team van Haas. In zijn nieuwe boek Unfiltered blikt Steiner terug op de desbetreffende race in Abu Dhabi: "Waar je loyaliteit ook ligt (en ja, ik ben het ermee eens dat het on geweldig entertainment ging), vanuit een reglementair oogpunt was het een shitshow van Bijbelse proporties. Ongeacht welke beslissing Charlie Whiting in de positie van Masi had kunnen nemen, er zou veel minder controverse en vernedering zijn geweest." Steiners oordeel is dan ook hard: "We weten allemaal wat Charlie zou hebben gedaan. Als hij aan het roer had gestaan, was Lewis nu een achtvoudig wereldkampioen."