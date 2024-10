Norris presteert met afstand het sterkst in tweede seizoenshelft

De tweede seizoenshelft is nog maar vier races oud, maar de coureurs hebben nu alweer een maandje rust. Het seizoen gaat pas eind oktober weer verder, en Lando Norris gaat dan op jacht naar succes. De Brit is namelijk ijzersterk aan de tweede helft van het seizoen begonnen.

Norris wist twee van de vier races van de tweede seizoenshelft te winnen. Sinds de zomerstop won hij in Zandvoort en Singapore. In Italië kwam hij als derde over de streep, terwijl hij in Azerbeidzjan een inhaalrace tot een goed einde bracht. Norris doet een serieuze gooi naar de wereldtitel, al is zijn achterstand op Max Verstappen nog steeds groot. Maar wie naar de cijfers kijkt, ziet dat Norris zeer sterk is begonnen aan de tweede helft van het seizoen.

Sinds het raceweekend in Zandvoort heeft Norris namelijk 80 WK-punten gescoord, geen andere coureur komt daarbij in de buurt. Zijn teamgenoot Oscar Piastri heeft in de afgelopen vier races 70 punten gescoord, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc derde staat in dit rijtje met 68 WK-punten. Wereldkampioenschapsleider Max Verstappen volgt op de vierde plaats met 'slechts' 54 WK-punten. De Nederlander moet aan de bak, en hij zag McLaren al de leiding pakken in het constructeurskampioenschap. Red Bull moet aan de bak, en daarvoor moeten ze hopen op een opleving van Sergio Perez. Hij heeft sinds de zomerstop nog maar 13 WK-punten gescoord. Dat zijn er net zo veel als Fernando Alonso.