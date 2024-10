Hamilton beleeft emotionele tijd sinds Ferrari-nieuws

Lewis Hamilton is bezig met een bijzonder jaar in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wist voor het eerst sinds 2021 weer Grands Prix te winnen, en hij kondigde zijn overstap naar Ferrari aan. Volgens Hamilton leverde hem dit een rollercoaster aan emoties op.

Hamilton maakte tijdens de winterstop bekend dat hij vanaf 2025 voor Ferrari rijdt. Na dit seizoen neemt hij afscheid van Mercedes, en dat is een zware beslissing. Hij heeft al zijn successen behaald met een Mercedes-motor in zijn bolide en ook dit jaar is hij belangrijk voor het team. Mercedes wist dit jaar weer Grands Prix te winnen en Hamilton deed dat in zijn thuisland Groot-Brittannië en in België. Die laatste zege werd hem in de schoot geworpen na de diskwalificatie van George Russell.

Het was mogelijk Hamiltons laatste zege in dienst van Mercedes. Over een paar maanden stapt hij definitief over naar Ferrari, en het belooft een emotionele tijd te worden. In een uitgebreid interview met The Sunday Times bespreekt hij zijn aanstaande transfer: "Het is een rollercoaster van emoties sinds ik dat contract heb getekend. Ik moest het aan mijn baas vertellen, en dat was doodeng. Maar het is ook heel erg opwindend, want ik weet nog hoe ik als kind naar Michael Schumacher keek. Elke coureur kijkt naar die auto en vraagt zich af hoe het zou zijn om in die rode cockpit te zitten."