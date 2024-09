Ben Sulayem baalt: "FIA krijgt alleen maar bagger over zich heen"

Autosportfederatie FIA ontving in de afgelopen maanden veel kritiek. De FIA heeft echter ook veel goede zaken gedaan, maar daar was weinig aandacht voor. FIA-president Mohammed Ben Sulayem baalt daar van en stelt dat ze te weinig credits ontvangen.

De FIA heeft in de afgelopen maanden veel kritiek ontvangen. Dit kwam door nieuwe regels waar de coureurs niet zo blij mee waren. Zo wil de FIA dat de coureurs en vertegenwoordigers van de teams minder kritisch zijn op officials, omdat dit zou aanzetten tot haat op sociale media. Daarnaast zorgde Ben Sulayem door de nodige ophef door te stellen dat de coureurs minder moeten vloeken over de boordradio.

Credits

De FIA pakt echter ook zaken goed aan. Zo werd het probleem met de track limits in Spielberg opgelost met een extra strookje grind. FIA-president Ben Sulayem is hier blij mee, maar in een interview met Motorsport.com stelt hij dat zijn federatie te weinig complimenten ontvangt: "Nee, we krijgen nooit ergens credits voor. Dat is onmogelijk. We krijgen alleen maar bagger over ons heen." Ben Sulayem vindt ook dat er meer geld naar de FIA zou moeten vloeien: "Als je ernaar kijkt, dan verdient iedereen geld aan de sport, behalve de FIA. Iedereen krijgt credits voor hoe goed het gaat met de sport, behalve de FIA."

Geld verdienen

Volgens Ben Sulayem is het succes van de Formule 1 geen vetpot voor de FIA. Hij legt zijn bewering dat de FIA geen geld verdient verder uit: "Toen ik aantrad stonden we twintig miljoen in de min. Hoe dat kon? We hadden natuurlijk net als iedereen onze inkomsten uit de sport, maar kijk eens naar wat de promotor heeft verdiend. Dat hebben ze goed gedaan, en daar kan ik ze alleen maar mee feliciteren, dat ze zo slim zijn geweest pm het zo aan te pakken. Om eerlijk te zijn heeft Liberty Media ook gewoon fantastisch werk geleverd met de Formule 1. Dus als je me zou vragen of ik dat alleen ongedaan zou maken als ik terug kon in de tijd, dan zou ik dat niet doen. Maar ik zou er wel voor zorgen dat de FIA financieel op gelijke voet komt te staan."

Steun

Ben Sulayem wil nog wel benadrukken dat Liberty Media een goede promotor is. Hij neemt ze dan ook niets kwalijk: "Als iemand me vandaag zou vragen of er iemand anders is die het net zo goed zou kunnen doen, dan zou ik antwoorden: zover ik kan zien niet. Ik steun ze dan ook bij wat ze doen, de FIA werkt op de best mogelijke manier met ze samen. Maar de regelgeving en het bestuur van de sport vallen onder de FIA. Dus laat iedereen er geld aan verdienen. Laat de coureurs plezier hebben, op een veilige manier rijden en geld verdienen. En laat de teams meer geld verdienen, wat er ook gebeurt. Maar of de FIA ooit ergens credits voor zal krijgen? Nee, onmogelijk."